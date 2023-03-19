Не только Путин и Львова-Белова: ордеров Гааги для россиян может быть намного больше

Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина. Это серьезный политический удар для российского диктатора и всей страны-агрессора.

Об этом 24 Каналу рассказал Виктор Чумак – бывший главный военный прокурор Украины (в 2019 – 2020 годах) и глава Офиса Генпрокурора Украины (в 2020 году). По его словам, после решения Международного уголовного суда (МУС) Путин официально стал подозреваемым в совершении военного преступления – похищении детей.

Смотрите также Хуже санкций: что означает ордер на арест Путина и как он сковывает Россию

Также МУС выдал ордер на арест уполномоченной при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Как отметил Чумак, в целом выдача таких ордеров является тайной.

"Ордеров на арест может быть много"

Однако в случае с Путиным и Львовой-Беловой Международный уголовный суд сделал исключение. Об этих ордерах объявили публично, чтобы предотвратить повторение военных преступлений в будущем. Соответственно, МУС не ограничится двумя ордерами.

Ордеров будет гораздо больше, ведь сейчас речь идет только об организаторах преступления (Путин и Львова-Белова – 24 Канал). Также есть исполнители и соисполнители, причастные к преступлению на разных уровнях. В частности, это и российские военные, участвовавшие в вывозе украинских детей,

– подчеркнул Чумак.

Он объяснил, что поскольку ордера тайные, о них могут объявить тогда, когда человека задержат. Поэтому, по словам Чумака, мы не так быстро узнаем, кто еще может попасть на скамью подсудимых вместе с Путиным.

Виктор Чумак рассказал о последствиях объявления ордера на арест Путина: смотрите видео

Путина могут обвинить в преступлении геноцида

Бывший главный военный прокурор Украины отметил, что Путина и Львову-Белову подозревают в незаконной депортации украинских детей с оккупированных территорий. Однако со временем обвинение может быть переквалифицировано в преступление геноцида.

Насильственная депортация детей из одной этнической группы в другую с целью их перевоспитания является частью преступления геноцида,

– подчеркнул Чумак.

Он добавил, что признаков преступления геноцида против украинцев действительно очень много. Это и изречения самого Путина, и заявления пропагандистов, и действия российских захватчиков в Украине.

Окружение Путина будет жить в страхе

Экс-глава Офиса Генпрокурора Украины отметил, что в деле с ордером на арест Путина есть один важный нюанс – осудить диктатора можно только при его личном присутствии на скамье подсудимых. А обеспечить это будет не так-то легко, пока в России сохраняется действующий политический режим.

Решение МУС – это действительно стимул изменять режим, потому что многие люди из окружения Путина не знают, выданы ли в отношении их ордера, или нет,

– сказал Чумак.

Он добавил, что теперь приближенные к Путину люди будут жить в страхе. Ведь любой из них может быть арестован во время поездки в одну из 123 стран, которые являются участниками Римского устава и обязаны выполнять решения МУС.

Ордер на арест Путина: коротко