Путин может прикрываться двойниками, – военный обозреватель об ордере на арест главы Кремля

Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина. Ратифицировавшие Римский устав страны должны арестовать российского диктатора, если он к ним прибудет. Но президент страны-агрессора может отправить своего двойника.

Об этом в комментарии 24 Каналу заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он отметил, что с виду это может быть Путин, но по паспорту – совсем другой человек.

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Я бы предсказал, что ордер на арест должен быть выдан на всех – надо установить всех этих людей, деятелей. Сказать, что на всех них должно быть выдано, пока не увидят действительно реального Путина,

– заявил он.

Руководитель Центра военно-правовых исследований заметил, все потому, что у кремлевского диктатора может быть не один двойник, и это уже видно визуально.

"И Армения планирует ратифицировать Римский статус вслед за Таджикистаном. Это будет вторая, кстати, страна, где есть российская база, но может быть наказание", – сказал он.

Мусиенко убежден, что стоит очень пристально смотреть, ведь Путин может прикрываться двойниками.

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Суд над Россией

Александр Мусиенко подчеркнул, что Украина настаивает, что нужно создать международный трибунал, который будет судить Россию за преступление агрессии. Здесь должны присоединиться государства и создать устав этого трибунала в рамках международного правосудия.

"Около 40 стран, если я не ошибаюсь, приобщились и разделяют подобную идею Украины. Они должны осудить виновных в преступлении агрессии", – заявил он.

Кроме того, есть Международный уголовный суд, который должен судить, непосредственно, самого Путина, применяя соответствующие санкции, наказание в будущем.

"И есть идея, кроме того, создание суда, который имел бы действительно так называемые "гибридные признаки". Подобное что-то было относительно рейса MH17", – сказал руководитель Центра военно-правовых исследований.

Он рассказал, что тогда отдельные государства договорились и система юрисдикции Нидерландов распространялась на правоприменение. По его словам, с подобными инициативами выступают сейчас США.

Хочу напомнить, что госсекретарь Блинкен призвал европейские страны, в которые, возможно, когда-нибудь прибудет Путин, действовать согласно ордеру на арест и арестовать Путина, фактически,

– подчеркнул он.

Мусиенко добавил, что это несмотря на то, что Соединенные Штаты не ратифицировали и не подписали Римский устав.

"Но они все же поддерживают его действие в тех странах, куда Путин может прибыть", – подытожил он.

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