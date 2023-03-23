Выходите из Римского устава, – Данилов "прошелся" по Венгрии из-за отказа арестовать Путина

Венгрия заявила, что, несмотря на ордер на арест Владимира Путина от Международного уголовного суда, его не арестует, если он въедет в страну. Мол, это может привести к дальнейшей эскалации. Но это не новость для Украины.

Об этом в комментарии 24 Каналу заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Он отметил, что еще в феврале и марте 2022 года объяснял, что Путин согласовывал с Венгрией и ставил в известность ее премьера Виктора Орбана, как будут происходить события.

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"Некоторые деятели, скажем, запрещали мне выходить в эфиры потом месяца 3-4. С мая была такая у нас ситуация в стране. Но это со временем все будет известно, как это все происходило", – заявил он.

Данилов подчеркнул, что любая страна имеет свои интересы.

Венгрия подписала и ратифицировала Римский устав, созданный Международным уголовным судом. Поэтому она обязана исполнить ордер на арест Владимира Путина.

Если Венгрия считает, что она не является членом Римского устава, она должна оттуда выйти и не делать двойные стандарты. Потому что все законы одинаковы для всех стран,

– сказал секретарь СНБО.

Он отметил, что либо в международном сообществе подписаны документы, и тогда в отношении всех граждан, находящихся под юрисдикцией этого суда, они абсолютно вежливы и действуют, либо у страны есть выборочная позиция.

"Тогда объясните, почему у вас выборочная позиция. И зачем нужны тогда двойные стандарты", – рассказал Алексей Данилов.

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Эскалации не будет

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны добавил, что двойные стандарты – это очень непростая вещь, которая доставляет очень много хлопот по всему миру. И, мол, до тех пор пока мы не поймем, что должны жить совсем в других условиях без использования двойных стандартов, гораздо легче будет в мире.

"Никакой эскалации не будет, поэтому то, что делает Путин здесь, куда уж еще больше делать эскалацию", – подытожил он.

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