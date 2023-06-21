Путин глубоко переживает фиаско в войне: имя Залужного внушает страх диктатору

Владимир Путин заикается, произнося фамилию Валерия Залужного. Это свидетельствует о его психических проблемах и о том, насколько глубоко он переживает свое фиаско в войне с Украиной.

Об этом 24 Каналe сказал журналист, политолог, офицер Вооруженных сил Украины Тарас Березовец. По его словам, диктатора преследуют психические проблемы из-за провальной военной кампании. Президент страны-агрессора понимает, что украинское политическое и военное руководство выглядит гораздо лучше, чем он сам и его генералы.

Смотрите также Все поражения столкнут с Путиным: при каком условии диктатора могут свергнуть с трона

Интересно то, что когда у Путина спросили о Залужном, он начал заикаться, но произнес его фамилию, хотя обычно фамилии своих оппонентов не упоминает. Это и другие персональные выпады в сторону украинского руководства показывают уровень психического падения президента России, и насколько глубоко он переживает свое фиаско в войне с Украиной,

– рассуждает политолог.

"Твердая рука" Путина не так уж и тверда

Российское военно-политическое руководство теряет контроль над ситуацией. Недавние резкие заявления Пригожина и Стрелкова в сторону властной верхушки – свидетельство деградации контроля и того, что так называемая "твердая рука" Путина не так уж и тверда.

Путин теряет контроль над ситуацией: смотреть видео

"Его держат в полной темноте, ему скармливают цифры об очередных уничтоженных украинских танках, хаймарсах и подобном. Выглядит Путин настолько бестолково, комично, меня не удивляет, почему российские генералы не боятся ему передавать откровенную дезинформацию", – резюмировал Тарас Березовец.

Какие перспективы России в этой войне

Путина открыто называют "слабаком" и "ничтожным политиком" уже и российские патриоты - главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин, террорист Игорь Гиркин, бизнесмен Константин Малафеев, идеолог "русского мира" Александр Дугин.

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк утверждал, что россияне подсознательно признали свое поражение в войне. "Да, она еще фактически не проиграна или юридически не проиграна. Но Россия проиграет эту войну и, безотносительно Украины, на территории России будут идти все эти процессы подрыва, активные столкновения и так далее" – заявлял Подоляк.

В последнее время Владимир Путин активно начал комментировать происходящее на фронте. Он встретился с так называемыми "военкорами", провел переговоры с африканской делегацией, даже экономический форум посвятил не экономике, а событиям на войне. Все это – признаки паники в ожидании окончательного фиаско.

Во время встречи с так называемыми "военкорами" пропагандист Александр Сладков решил задать Путину вопрос о главнокомандующем ВСУ Валерии Залужном. Диктатор сделал вид, что не расслышал, потом начал нервно щелкать ручкой и предложил российским пропагандистам спросить Залужного, где он находится.