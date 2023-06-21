Про це 24 Каналу сказав журналіст, політолог, офіцер Збройних сил України Тарас Березовець. За його словами, диктатора переслідують психічні проблеми через провальну військову кампанію. Президент країни-агресорки розуміє, що українське політичне і військове керівництво виглядає набагато краще, ніж він сам і його генерали.

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Цікаво те, що коли у Путіна запитали про Залужного, він почав заїкатися, але вимовив його прізвище, хоча зазвичай прізвища своїх опонентів не згадує. Це, та інші персональні випади у бік українського керівництва, показують рівень психічного падіння президента Росії, і наскільки глибоко він переживає своє фіаско у війні з Україною,

– розмірковує політолог.

"Тверда рука" Путіна не така вже і тверда

Російське військово-політичне керівництво втрачає контроль за ситуацією. Нещодавні різкі заяви Пригожина та Стрєлкова у бік владної верхівки – свідчення деградації контролю і того, що так звана "тверда рука" Путіна не така вже і тверда.

Путін втрачає контроль за ситуацією: дивитись відео

"Його тримають у повній темряві, йому згодовують цифри про чергові знищені українські танки, хаймарси і подібне. Виглядає Путін настільки недолуго, комічно, тож мене не дивує, чому російські генерали не бояться йому передавати відверту дезінформацію", – резюмував Тарас Березовець.

Під час зустрічі із так званими "військкорами" пропагандист Олександр Сладков вирішив поставити Путіну запитання про головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Диктатор удав, що не розчув, потім почав нервово клацати ручкою і запропонував російським пропагандистам запитати в Залужного, де він перебуває.

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