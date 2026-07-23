Путин готовит дополнительную мобилизацию в России и расширение войны, – Зеленский

Глава Кремля Владимир Путин готовит дополнительную мобилизацию в России. Диктатор стремится к расширению войны против Украины.

Об этом президент Украины заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Микхолом Мартином, сообщает Укринформ.

Что Зеленский сказал о дополнительной мобилизации в России?

Сегодня мы говорили (с Мартином – 24 Канал) об угрозах, о реальных вызовах, которые именно сейчас, в преддверии осени, когда Путин готовит новые удары по Украине, готовит, на наш взгляд, дополнительную мобилизацию в России, готовит расширение войны,

– отметил Владимир Зеленский.

Он также отметил, что на сегодня важны решения относительно нового пакета санкций Евросоюза против агрессии России.

"Я благодарен каждому лидеру, каждой стране Европы за эту поддержку. Это уже 21-й пакет санкций. Сегодня Микхол заверил меня, что будет работать над 22-м пакетом санкций. Мы будем работать с другими партнерами за пределами Европейского Союза, чтобы они тоже включили новые санкции Евросоюза в свои правовые режимы. Синхронизация санкций имеет большое значение", – сказал Президент.

Кроме того, глава государства подчеркнул: российские удары не прекращаются ни на один день на протяжении уже более чем четырех с половиной лет полномасштабной войны. Зеленский отметил, что россияне наносят удары по украинским городам и селам.

Не было ни одного дня, чтобы российская армия не наносила удары по нашим мирным жителям. И это многое говорит о том, с кем мы воюем и что мы защищаем,

– сказал он.

Отдельно Зеленский выразил благодарность премьер-министру Ирландии за поддержку Украины и украинцев.

"Мы ценим, что в период председательства Ирландии в Совете Европейского Союза вы именно здесь, с нами, с Украиной. Вы поддерживаете Украину, видите, что происходит. Вы знаете, в чем заключаются наши потребности в защите, в защите жизни", – отметил он.

Напомним, ранее руководитель Центра по противодействию дезинформации СНБО Андрей Коваленко сообщил, что российский диктатор Владимир Путин избрал путь продолжения военных действий против Украины. Поэтому мужчинам мобилизационного возраста следует покинуть Россию до сентября 2026 года.