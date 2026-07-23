Про це президент України сказав під час спільного з прем'єр-міністром Ірландії Мікхолом Мартіном спілкування з медіа, передає Укрінформ.

Що Зеленський сказав про додаткову мобілізацію в Росії?

Сьогодні ми говорили (з Мартіном – 24 Канал) про загрози, про реальні виклики, які саме зараз, напередодні осені, коли Путін готує нові удари по Україні, готує, на наш погляд, додаткову мобілізацію в Росії, готує розширення війни,

– зазначив Володимир Зеленський.

Він також зауважив, що важливими на сьогодні є рішення щодо нового пакета санкцій Євросоюзу проти агресії Росії.

"Я вдячний кожному лідеру, кожній країні Європи за цю підтримку. Це вже 21-й санкційний пакет. Сьогодні Мікхол мене запевнив, що буде працювати щодо 22-го пакету санкцій. Ми будемо працювати з іншими партнерами поза межами Європейського Союзу, щоб вони теж включили нові санкції Євросоюзу до своїх правових режимів. Синхронізація санкцій має велике значення", – сказав Президент.

Окрім цього, глава держави наголосив: російські удари не припиняються жодного дня протягом вже більш ніж чотирьох з половиною років повномасштабної війни. Зеленський зазначив, що росіяни б'ють по українських містах і селах.

Не було жодного дня, щоб російська армія не била по наших цивільних. І це багато говорить про те, з ким ми воюємо і що ми захищаємо,

— сказав він.

Окремо Зеленський висловив вдячність прем'єр-міністру Ірландії за підтримку України та українців.

"Ми цінуємо, що у час головування Ірландії в Раді Європейського Союзу ви саме тут, з нами, з Україною. Ви підтримуєте Україну, бачите, що відбувається. Ви знаєте, які є потреби нашого захисту, захисту життя", – зазначив він.

Нагадаємо, раніше керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко повідомляв, що російський диктатор Володимир Путін обрав шлях продовження воєнних дій проти України. Тому чоловікам мобілізаційного віку варто залишити Росію до вересня 2026 року.