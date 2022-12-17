Для Путина ничего, кроме Киева, не станет победой, – политтехнолог о возможном новом наступлении

В последнее время звучат многие заявления, что Россия может пойти в новое масштабное наступление на Украину. Даже генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что Путин не отказался от своих идей захватить Киев. Только это для главы Кремля действительно станет победой.

Об этом 24 каналу сказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Он подчеркнул, что политически все действительно выглядит так, будто бы Путин готовит новое наступление уже к концу зимы, хотя по датам ориентироваться тяжело.

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Россия собрала 200 тысяч солдат

По его словам, Россия мобилизовала 300 тысяч граждан, а из них на фронт отправили всего 150 тысяч.

Это говорит о том, что Кремль для чего-то готовит еще 150 тысяч россиян. Кроме того, в России прошел новый призыв, так что уже с нового года граждане смогут подписывать контракты (на военную службу – 24 канал). Это еще придаст им около 50 тысяч людей, вот и накопится 200 тысяч,

– заявил Шейтельман.

Политтехнолог добавил, что очевидно – в январе Россия начнет вторую волну мобилизации, ведь официально Путин ее и не останавливал.

Для Путина ничто кроме Киева не станет победой

"И вообще – пока все выглядит так, что для Путина ничто кроме Киева не станет настоящей победой", – сказал Шейтельман.

Многие говорят, что Путин пытается "отползти", но, по мнению политтехнолога, мечтает глава Кремля о настоящей победе, а победителем он станет, только если возьмет Киев.

Поэтому я поверю в то, что если ВСУ раньше не сделают чего-нибудь экстраординарного, то оккупанты могут начать такое наступление,

– подытожил эксперт.

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