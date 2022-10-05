Путин может обратиться к народу и изменить статус "спецоперации": что это значит для россиян

В росСМИ появилась информация, что российский президент якобы готовит обращение к народу. Вероятно, Путин может сменить статус "специальной военной" на "контртеррористическую операцию" или войну.

Такое мнение 24 каналу озвучил военный эксперт Денис Попович. По его словам, вероятнее всего, это будет именно "контртеррористическая операция".

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Как на россиян повлияет объявление войны

Статус этой так называемой "спецоперации" для украинцев не имеет никакого значения, ведь наши бойцы и дальше будут уверенно освобождать оккупированные территории. Впрочем, для России это может ускорить начавшиеся процессы разрушения вертикали путинской власти.

Если он (Путин – 24 канал) объявит войну Украине, то это вообще приведет к панике на территории России – сильнее, чем повлекла мобилизация,

– подчеркнул Попович.

Кроме того, все, что российский президент может обещать своему народу – никак не победа в войне, а разве что свои традиционные пропагандистские речи. Граждане страны-агрессора уже постепенно начинают понимать, что события на фронте развиваются далеко не по планам Кремля.

Что означает "контртеррористическая операция"

Если же Путин объявит так называемую "контртеррористическую операцию", то это позволит ему "нагнать на оккупированные территории" военные срочные службы.

То есть война будет идти не только за счет мобилизованных и остатков кадровой армии,

– объяснил военный эксперт.

Так, осенний призыв в России запланирован на 1 ноября 2022 года. В его пределах страна-агрессор планирует 120 тысяч человек. Таким образом, Путин увеличит численность российских войск, находящихся на территории Украины.

Попович о вероятном обращении Путина: смотрите видео

Добавим, что впоследствии росСМИ со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова сообщили, что сегодня 5 октября Путин не планирует обращение к россиянам. Впрочем, неизвестно, что на самом деле в мыслях российского диктатора.

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