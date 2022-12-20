Путин готовит русский народ к длительной войне, – Financial Times

20 декабря 2022, 21:12
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Источник:

Financial Times

Владимир Путин, хоть и утверждает, что его так называемая спецоперация идет по плану, но все же готовит россиян к продолжительной войне. Между тем, "взять Киев за три дня" длится уже почти 10 месяцев.

В своем обращении к офицерам безопасности 20 декабря российский президент признал, что они столкнулись с трудностями в четырех регионах Украины, частично оккупированных российскими войсками, заявив, что работать там "трудно".

 

 

Автор: Альона Захарова