Путин готовит русский народ к длительной войне, – Financial Times
20 декабря 2022, 21:12Читати новину українською
Источник:Financial Times
Владимир Путин, хоть и утверждает, что его так называемая спецоперация идет по плану, но все же готовит россиян к продолжительной войне. Между тем, "взять Киев за три дня" длится уже почти 10 месяцев.
В своем обращении к офицерам безопасности 20 декабря российский президент признал, что они столкнулись с трудностями в четырех регионах Украины, частично оккупированных российскими войсками, заявив, что работать там "трудно".