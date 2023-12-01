Тщательно срежиссированный спектакль: зачем Путину выступать на "прямой линии с народом"

В Кремле публично объявили, что 14 декабря Владимир Путин проведет свою традиционную пресс-конференцию. В то же время не стоит рассчитывать, что Путин затронет в ней все насущные проблемы, ведь организаторы мероприятия уже создали "боевую группу" для борьбы с "неправильными" вопросами.

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. По его мнению, Путин априори не способен вести дискуссию, потому что не привык к тому, чтобы кто-либо оппонировал его мнению.

Смотрите также В ожидании президентских выборов в России обострилось социальное напряжение

Пресс-конференция Путина будет постановочной

Находясь у власти уже третий десяток лет, российский диктатор привык, что ему заглядывают в рот и нахваливают его "гениальность". Поэтому любое не согласованное с мировоззрением Путина рассуждение способно его разозлить.

Следует также помнить, что из-за войны в России деградирует целый ряд отраслей, а также растет инфляция. Поэтому в стране-агрессоре множество людей сейчас хотели бы "пожаловаться царю" и добиться решения своих проблем.

(Россияне – 24 Канал) хотели бы задать Путину много вопросов, но это (пресс-конференция диктатора – 24 Канал) будет тщательно срежиссированным спектаклем с тщательно отобранными вопросами (которые согласовывались бы с российской пропагандой – 24 Канал),

– объяснил Гудков.

К подобной цензуре окружение Путина прибегало и раньше, когда его режим был менее авторитарным. А в нынешних условиях можно не сомневаться, что специальные работники проверяют все вопросы для российского диктатора, не минуя ни запятой, ни титлы.

Зачем диктатору это выступление

Для предстоящей пресс-конференции Путина есть очень конкретная аудитория – народные массы, которые плохо разбираются в политике и постоянно потребляют российскую пропаганду. Такие люди продолжают верить в российского диктатора уже 23 года, ведь не способны на самостоятельные размышления без помощи телевизора.

"На пресс-конференции Путин будет говорить о "фанатическом миролюбии России" и пугать Запад силой своей армии и ядерного щита. Мол, российские ракеты способны долететь до Луны, а Украина "не соглашается" на мирные переговоры", – предположил российский политик.

Геннадий Гудков о предстоящей "прямой линии" Путина

Также предстоящая пресс-конференция Путина, вероятнее всего, станет началом его предвыборной кампании. Скорее всего, это выдвижение состоится на фоне риторических призывов к диктатору продолжить руководство страной-агрессором.

Что происходит в России сейчас