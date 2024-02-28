Ведь военный округ как раз та боевая единица, что обеспечивает логистику, расположения и другие моменты, связанные с ведением боевых действий. Об этом в ежедневной сводке на 24 Канале рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе и летчик-инструктор Роман Свитан, отметив, что таким образом Россия может готовить плацдарм для наступления.

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Россия начала подготовку к войне с НАТО

"Такие действия свидетельствуют о том, что россияне будут пытаться выполнять боевые действия. Практически это готовится площадка для наступления", – заметил полковник ВСУ в запасе.

По его мнению, для подготовки наступательных действий России нужно 3 – 5 лет, ведь именно столько времени нужно для развертывания этих военных округов.

Поэтому надо отсчитывать это время и готовиться уже. Направления – преимущественно в сторону Беларуси, стран Балтии и Финляндии – здесь уже должна быть подготовка,

– предположил Свитан.

Чтобы предотвратить это надо уничтожить как можно больше оккупантов в Украине. Тогда сколько бы военных округов не разворачивала Россия – без боеспособной армии ничего не получится.



Расположение военных округов России / Институт изучения войны

Уничтожение авиации России в Украине отсрочивает возможную войну с НАТО

За последние 10 дней оккупанты потеряли 9 истребителей и 1 самолет ДРЛС А-50. Россия отправляет авиацию и людей на задания, понимая, что они будут уничтожены. Поэтому для Кремля не проблема пожертвовать частью своей техники и живой силы, особенно перед перевыборами Путина.

"Нам надо продолжать это. По крайней мере еще один месяц россияне будут "буром" давить. Главное, чтобы нам было, что использовать", – подчеркнул Свитан.

Партнерам надо передать Украине все необходимое, ведь уничтожение оккупационной армии необходимо не только Украине, а и им. В частности, уничтожение авиации и летного состава, на восстановление которого России понадобится время, то есть откладывает готовность Путина двигаться на другие страны.

Что известно о вероятном наступлении России на НАТО