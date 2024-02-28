Адже військовий округ якраз та бойова одиниця, що забезпечує логістику, розташування та інші моменти, пов'язані з веденням бойових дій. Про це у щоденному зведенні на 24 Каналі розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі та льотчик-інструктор Роман Світан, зазначивши, що у такий спосіб Росія може готувати плацдарм для наступу.

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Росія почала підготовку до війни з НАТО

"Такі дії свідчать про те, що росіяни намагатимуться виконувати бойові дії. Практично це готується майданчик для наступу", – зауважив полковник ЗСУ в запасі.

На його думку, для підготовки наступальних дій Росії потрібно 3 – 5 років, адже саме стільки часу потрібно для розгортання цих військових округів.

Тому треба відлічувати цей час і готуватися вже. Напрямки – переважно у бік Білорусі, країн Балтії та Фінляндії – тут вже має бути підготовка,

– припустив Світан.

Щоб запобігти цьому треба знищити якомога більше окупантів в Україні. Тоді скільки б військових округів не розгортала Росія – без боєздатної армії нічого не вийде.



Розташування військових округів Росії / Інститут вивчення війни

Знищення авіації Росії в Україні відтерміновує можливу війну з НАТО

За останні 10 днів окупанти втратили 9 винищувачів і 1 літак ДРЛС А-50. Росія відправляє авіацію та людей на завдання, розуміючи, що вони будуть знищені. Тож для Кремля не проблема пожертвувати частиною своєї техніки та живої сили, особливо перед перевиборами Путіна.

"Нам треба продовжувати це. Принаймні ще один місяць росіяни будуть "буром" тиснути. Головне, щоб нам було, що використовувати", – підкреслив Світан.

Партнерам треба передати Україні усе необхідне, адже знищення окупаційної армії необхідне не лише Україні, а і їм. Зокрема, знищення авіації та льотного складу, на відновлення якого Росії знадобиться час, тобто відтерміновує готовність Путіна рухатися на інші країни.

Що відомо про імовірний наступ Росії на НАТО