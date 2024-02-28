В Інституті вивчення вважають, що Путін готується до війни з НАТО у довгостроковій перспективі.
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Що свідчить про підготовку до війни з НАТО в Росії
26 лютого російський диктатор Владімір Путін видав укази, які офіційно відновлюють Московський і Ленінградський військові округи. Таким чином у Росії також розформовується Західний військовий округ (ЗВО), який Міністерство оборони Росії сформувало 2010 року шляхом з'єднання цих двох округів – МВО і ЛВО.
За словами аналітиків, раніше ЗВО охоплював російський кордон з Україною, Білоруссю та країнами Балтії. Його стратегічні завдання включали спостереження за операціями ЗС Росії в Україні після початку повномасштабної війни, а також підготовку до можливого протистояння з НАТО.
Однак тепер ЛВО буде проходити вздовж північно-східного кордону НАТО, а МВО – вздовж північно-східної частини України та Польщі. Це дасть змогу Москві одночасно "зайняти позицію" проти НАТО і спростити командування та управління військовими діями в Україні.
Аналітики зауважили, що Путін згадував про необхідність формування ЛВО після вступу Фінляндії до Альянсу у 2023 році. Таким чином політик сигналізував про намір Кремля використовувати ЛВО для протистояння НАТО.
Відтворення МВО і ЛВО відповідає паралельним цілям консолідації контролю над російськими операціями в Україні в короткостроковій і середньостроковій перспективах і підготовки до потенційної майбутньої великомасштабної конвенційної війни проти НАТО в довгостроковій перспективі,
– вважають аналітики Інституту вивчення війни.
Щонайменше 5 країн НАТО готуються до війни з Росією
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- Раніше німецьке видання Bild оприлюднило секретні документи, що містять сценарії можливого конфлікту між НАТО та Росією.
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