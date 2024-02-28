Путин начал подготовку к войне с НАТО: в ISW заметили тревожные признаки подобной деятельности

Аналитики института изучения войны подозревают, что президент России Владимир Путин начал готовиться к военной агрессии против НАТО. Об этом свидетельствуют несколько указов российского диктатора.

В Институте изучения считают, что Путин готовится к войне с НАТО в долгосрочной перспективе.

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Что свидетельствует о подготовке к войне с НАТО в России

26 февраля российский диктатор Владимир Путин издал указы, которые официально восстанавливают Московский и Ленинградский военные округа. Таким образом в России также расформировывается Западный военный округ (ЗВО), который Министерство обороны России сформировало в 2010 году путем соединения этих двух округов – МВО и ЛВО.

По словам аналитиков, ранее ЗВО охватывал российскую границу с Украиной, Беларусью и странами Балтии. Его стратегические задачи включали наблюдение за операциями ВС России в Украине после начала полномасштабной войны, а также подготовку к возможному противостоянию с НАТО.

Однако теперь ЛВО будет проходить вдоль северо-восточной границы НАТО, а МВО – вдоль северо-восточной части Украины и Польши. Это позволит Москве одновременно "занять позицию" против НАТО и упростить командование и управление военными действиями в Украине.

Аналитики отметили, что Путин упоминал о необходимости формирования ЛВО после вступления Финляндии в Альянс в 2023 году. Таким образом политик сигнализировал о намерении Кремля использовать ЛВО для противостояния НАТО.

Воссоздание МВО и ЛВО соответствует параллельным целям консолидации контроля над российскими операциями в Украине в краткосрочной и среднесрочной перспективах и подготовки к потенциальной будущей крупномасштабной конвенционной войне против НАТО в долгосрочной перспективе,

– считают аналитики Института изучения войны.

По меньшей мере 5 стран НАТО готовятся к войне с Россией