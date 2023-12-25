Путин всегда нападает только на более слабых: откуда разговоры о его потенциальной атаке на Европу

Из немецкого информационного пространства начали приходить сигналы о том, что российский диктатор может в каком-то формате начать агрессию и против стран НАТО. Однако, учитывая текущую диспозицию сил в Украине, это вряд ли произойдет в ближайшее время.

Такой мыслью с 24 Каналом поделился экс-сотрудник КГБ Сергей Жирнов. Он считает, что сообщение о новой агрессии Путина ориентирована основным образом на саму Германию.

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Что означают заявления немецких СМИ и чиновников

Нападение Кремля на Украину помогло Берлину понять, что Соединенные Штаты могут вовремя и не встать на защиту Европы, поэтому надеяться в такой ситуации стоит только на себя. К счастью, Германия является ведущей экономикой Европы и может изготовить для себя столько оружия, сколько потребуется.

Германия уже заявила, что в ближайшие 10 лет выделит 100 миллиардов евро для усиления своей обороны. Но в Германии запрещено безразмерно увеличивать государственный долг, из-за чего попытки Шольца протянуть увеличение расходов натолкнулись на сопротивление общества.

Именно поэтому медиа решили "напугать" немцев тайной информацией о возможном нападении Путина через 2 года. И если она окажется успешной, в будущем финансирование обороны Германии будет вызывать меньшее количество вопросов у ее граждан.

Путину нечем угрожать

Двухзначные реплики российского диктатора по поводу западных стран следует оценивать как надувание щек, направленное на увеличение его политического веса. Ведь своими неудачами в Украине он наглядно продемонстрировал, чего стоит "2 армия мира".

"В реальности Путин никогда не воюет со странами, сильнее России. Он всегда воевал с теми, кого считал несуществующими или слабее себя: Грузия, Сирия, Чечня, Украина…" – напомнил бывший кегэбист.

Когда же на Путина пошел Пригожин с 8 тысячами хорошо вооруженных "вагнеровцев", российский диктатор провалился сквозь землю. Такая реакция диктатора была совсем не случайной, ведь политически Путин уже давно мертв – с тех пор как решил вместо развития России вернуться к советским сталинистским "скрепам".

Единственная надежда Путина заключается в том, что ему, возможно, удастся покорить страны Балтии, население и армии которых относительно невелики. Но такой сценарий нереален, о чем Кремль известили и в НАТО, которые провели в этом году учения в Балтийском море, и сама Германия, которая перебазировала в Литву одну из своих бригад.

Какие сообщения посылает Россия миру