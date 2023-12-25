Путин всегда нападает только на более слабых: откуда разговоры о его потенциальной атаке на Европу
Из немецкого информационного пространства начали приходить сигналы о том, что российский диктатор может в каком-то формате начать агрессию и против стран НАТО. Однако, учитывая текущую диспозицию сил в Украине, это вряд ли произойдет в ближайшее время.
Такой мыслью с 24 Каналом поделился экс-сотрудник КГБ Сергей Жирнов. Он считает, что сообщение о новой агрессии Путина ориентирована основным образом на саму Германию.
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Что означают заявления немецких СМИ и чиновников
Нападение Кремля на Украину помогло Берлину понять, что Соединенные Штаты могут вовремя и не встать на защиту Европы, поэтому надеяться в такой ситуации стоит только на себя. К счастью, Германия является ведущей экономикой Европы и может изготовить для себя столько оружия, сколько потребуется.
Германия уже заявила, что в ближайшие 10 лет выделит 100 миллиардов евро для усиления своей обороны. Но в Германии запрещено безразмерно увеличивать государственный долг, из-за чего попытки Шольца протянуть увеличение расходов натолкнулись на сопротивление общества.
Именно поэтому медиа решили "напугать" немцев тайной информацией о возможном нападении Путина через 2 года. И если она окажется успешной, в будущем финансирование обороны Германии будет вызывать меньшее количество вопросов у ее граждан.
Путину нечем угрожать
Двухзначные реплики российского диктатора по поводу западных стран следует оценивать как надувание щек, направленное на увеличение его политического веса. Ведь своими неудачами в Украине он наглядно продемонстрировал, чего стоит "2 армия мира".
"В реальности Путин никогда не воюет со странами, сильнее России. Он всегда воевал с теми, кого считал несуществующими или слабее себя: Грузия, Сирия, Чечня, Украина…" – напомнил бывший кегэбист.
Когда же на Путина пошел Пригожин с 8 тысячами хорошо вооруженных "вагнеровцев", российский диктатор провалился сквозь землю. Такая реакция диктатора была совсем не случайной, ведь политически Путин уже давно мертв – с тех пор как решил вместо развития России вернуться к советским сталинистским "скрепам".
Единственная надежда Путина заключается в том, что ему, возможно, удастся покорить страны Балтии, население и армии которых относительно невелики. Но такой сценарий нереален, о чем Кремль известили и в НАТО, которые провели в этом году учения в Балтийском море, и сама Германия, которая перебазировала в Литву одну из своих бригад.
Какие сообщения посылает Россия миру
- 14 декабря на пресс-конференции Путин одновременно пообещал, что не будет нападать на НАТО, но создаст для Финляндии проблемы из-за ее решения присоединиться к Альянсу. Правда, последнее следует расценивать как традиционную браваду диктатора, ведь финская армия хорошо подготовлена к возможным провокациям Кремля.
- Также в декабре Россия снова активизировала усилия в продвижении нарратива о своей заинтересованность в прекращении огня. Впрочем, нет оснований считать, что за этими публикациями стоят искренние намерения Путина уступить оккупированные территории.
- Аналогичные данные приводили и опросы общественных настроений в России, показавшие, что граждане страны-агрессорки якобы желают прекратить войну, но не в случае, если для этого придется отдать захваченные территории. Впрочем, есть убедительные свидетельства, что в 2024 году Путин не собирается останавливать ведение боевых действий, ведь надеется на уменьшение помощи Украине.