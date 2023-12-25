Такою думкою із 24 Каналом поділився ексспівробітник КДБ Сергій Жирнов. Він вважає, що повідомлення про нову агресію Путіна спрямоване головним чином на саму Німеччину.

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Що означають заяви німецьких ЗМІ та чиновників

Напад Кремля на Україну допоміг Берліну зрозуміти, що Сполучені Штати можуть вчасно й не стати на захист Європи, тож сподіватися в такій ситуації варто лише на себе. На щастя, Німеччина є провідною економікою Європи й може виготовити для себе стільки зброї, скільки буде потрібно.

Німеччина вже заявила, що протягом найближчих 10 років виділить 100 мільярдів євро для посилення своєї оборони. Але в Німеччині заборонено безрозмірно збільшувати державний борг, через що спроби Шольца протягнути збільшення витрат наштовхнулися на опір суспільства.

Саме тому медіа вирішили "налякати" німців таємною інформацією про можливий напад Путіна за 2 роки. І якщо вона виявиться успішною, в майбутньому фінансування оборони Німеччини викликатиме менше запитань у її громадян.

Путіну немає чим погрожувати

Двозначні репліки російського диктатора з приводу західних країн варто оцінювати як надування щік, спрямоване на збільшення його політичної ваги. Адже своїми невдачами в Україні він наочно продемонстрував, чого варта "2 армія світу".

"В реальності Путін ніколи не воює з країнами, сильнішими за Росію. Він завжди воював із тими, кого вважав неіснуючими або слабшими за себе: Грузія, Сирія, Чечня, Україна…" – нагадав колишній кегебіст.

Коли ж на Путіна пішов Пригожин із 8 тисячами добре озброєних "вагнерівців", російський диктатор ніби провалився крізь землю. Така реакція диктатора була зовсім не випадковою, адже політично Путін вже давно мертвий – з того часу, як вирішив замість розвитку Росії повернутися до радянських сталіністських "скрєпів".

Єдина надія Путіна полягає в тому, що йому, можливо, вдасться підкорити країни Балтії, населення й армії яких є відносно невеликими. Але такий сценарій є нереальним, про що Кремль сповістили й у НАТО, які провели цьогоріч навчання у Балтійському морі, й сама Німеччина, яка перебазувала до Литви одну зі своїх бригад.

Які повідомлення надсилає Росія світу