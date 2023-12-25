У понеділок, 25 грудня, на саме Різдво російський ЗМІ "Медіазона" повідомив "благу вість" з посиланням на власні джерела: генерал-лейтенанта Буданова в Росії "заочно заарештували", – передає 24 Канал.

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Черговий "арешт" Буданова

Стоїть за цим рішенням Басманний суд Москви. Буданова звинуватили за двома надуманими "епізодами":

теракт групою осіб зі значними збитками;

ще один теракт, також групою осіб.

Саме такі статті перераховував у жовтні 2023 року Слідчий комітет Росії, звинувачуючи керівника Головного управління розвідки у причетності до атак безпілотників.

Важливо! Це уже другий заочний арешт для Кирила Буданова. У квітні 2023 року його "заочно заарештував" Лефортівський суд у справі про вибух на Кримському мосту. Тоді про "арешт" просила ФСБ також за статями про тероризм.

Раніше кремлівські пропагандисти повідомляли про оголошення в розшук начальника ГУР Міноборони України.

І, окрім як Буданову, у жовтні 2023 року у Росії заочно "висунули звинувачення":

командувачу Повітряних сил Миколі Олещуку;

командувачу ВМС Олексієві Неїжпапі;

командиру 383-го ОБр БпАК ВПС Сергію Бурденюку.

У Кремлі бідкаються, ці українські посадовці з квітня 2022 року по вересень 2023-го здійснили понад 100 ударів безпілотниками по Росії.

Що казав голова ГУР про попередній "заочний арешт"

Декілька місяців тому начальник Головного управління розвідки не без іронії коментував той факт, що його "заочно заарештувати" в Росії.

Ви знаєте, скільки часу вже працюю і якось незручно було, що стосовно мене ніяких рішень там (у Росії – 24 Канал) не було. Мені приємно,

– сказав тоді Буданов.

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Водночас речник ГУР Юсов після чергового оголошення генерал-лейтенанта в розшук констатував: цей крок є доволі примітивним та невдалим навіть для самих окупантів.

За його словами, відповідне рішення засвідчує те, що в Москві визнають ефективну роботу української розвідки та усіх спецслужб.