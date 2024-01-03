Путин пытается убедить Запад предать Украину и выставляет ее пешкой: анализ ISW
Источник:ISW
Недавно Путин, посещая оккупантов в госпитале, заявил, что мол, Украина России не враг, а ее настоящий недруг – это Запад. В Институте изучения войны рассказали, как глава Кремля пытается воспользоваться колебанием союзников относительно помощи Киеву.
Так, российский диктатор повторил, казалось бы, традиционный для пропаганды тезис о том, что это война не между самой Украиной и Россией, а Россией и Западом. Аналитики считают, что таким образом Путин хочет добиться от цивилизованного мира признания "права" России на контроль над отдельными странами Восточной Европы.
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Попытка лишить Украину субъектности
Путин намеренно говорит о том, что якобы Россия воюет с Западом, показывая Украину только как пешку, с помощью которой НАТО и ЕС ведут игру против России.
Также он заявлял о том, что Москва готова положить конец конфликту с Западом, но на собственных условиях. Кроме того, Путин отметил, что якобы союзники уже готовы к переговорам, потому что "поняли, что у них ничего не получится".
Такой нарратив россиянина означает, что он воспринимает колебания партнеров относительно поддержке Украины, а также любые украинские поражения на фронте, как победу в борьбе между Западом и Россией.
Что означают такие нарративы Путина
По мнению аналитиков, то, что Путин рассматривает войну в Украине как противостояние с Западом, а не с самим Киевом, свидетельствует о отсутствие намерений у российского президента вести переговоры с самой Украиной. Зато он таким образом хочет заставить Запад договариваться за ее спиной.
Также демагогия о стратегической борьбе с США и ЕС нужна Путину, чтобы скрыть его истинные намерения в отношении Украины – желание установить полный контроль над ее территорией.
Фактически глава Кремля прямо говорит, что будет вести переговоры с Западом, который должен отказаться от Украины, признав ее сферой российского влияния.
Эксперты вспоминают, что к такой риторике Путин прибегал и раньше. Так, накануне полномасштабного вторжения он выдвинул ультиматумы США и НАТО с требованием признать сферу влияния России в Восточной Европе.
Любое обязательство Запада вести переговоры о будущем Украины в обход Украины будет сигналом для России, что она может навязывать свою волю странам, по ее мнению, находящимся в сфере ее влияния – даже странам за пределами Украины, и, возможно, включая Финляндию и Молдову, для будущих кампаний, против которых россияне уже начали создавать информационные условия,
– говорится в заключении ISW.
Путин говорил, что "Украина не враг" и угрожал Западу
- 1 января российский диктатор прибыл в военный госпиталь в Московской области, где провел пресс-конференцию. Тогда он выдал еще одну порцию циничных заявлений.
- Он заявил, что вроде бы "проблема не в Украине", а в том, что Запад мечтает о том, чтобы нанести России стратегическое поражение ее руками.
- Путин пригрозил, что " Россия разберется с Западом быстрее, чем он с ней ".
- Кроме того, диктатор подчеркнул, что цивилизованный мир уже понял, что у него ничего не получится и ищет пути скорейшего завершения войны.
- В то же время Путин рассказал, что страна-агрессорка наращивает военный потенциал. И за год изготовила и поремонтировала более 1,6 тысячи танков.
- Также россиянин отметил, что оккупанты якобы бьют в Украине только по военным объектам, умалчивая массированные атаки, которые привели к десяткам жертв и сотням раненых среди гражданских.