Путин говорит о "военной операции на Донбассе": как отреагировали в украинском МИД

Владимир Путин утверждает, что Киев якобы готовит третью военную операцию на Донбассе. В МИД уже опровергли его слова и подчеркнули, что Украина стремится исключительно к миру.

В комментарии 24 каналу спикер МИД Олег Николенко подчеркнул, что высказывания Путина не соответствуют действительности. Ведь Украина не готовила и не готовит никакую "военную операцию" на Донбассе.

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К чему в МИД призвали Россию

Николенко подчеркнул, что Украина отдана политико-дипломатическому пути урегулирования конфликта на Донбассе. Об этом свидетельствуют, в частности, постоянные усилия Киева относительно сдвига с места мирного процесса. Речь идет прежде всего о разблокировании переговоров в нормандском формате.

Более того, глава Офиса Президента и наша делегация в ТКГ проделали титаническую работу, чтобы добиться возобновления режима прекращения огня,

– отметили в МИД.

В ведомстве призвали Россию сосредоточиться на выполнении договоренностей о перемирии и завершении войны, которую она и развязала на Донбассе. "Люди по обе стороны линии разграничения в Донецкой и Луганской областях заслуживают мира и спокойствия, особенно накануне праздников", – подытожил дипломат.

Возобновление тишины на Донбассе: что известно

Накануне Трехсторонняя контактная группа договорилась о возобновлении режима тишины на Донбассе. Формально перемирие действует с лета 2020 года. Пророссийские боевики его игнорировали.

Отметим, что в течение суток 22 декабря оккупанты еще ни разу не открывали огонь по позициям ВСУ. По имеющейся информации, тишина сохраняется и 23 декабря.

У Зеленского надеются, что новые договоренности помогут сохранить жизнь защитникам Украины. "Праздники должны быть мирными", – подчеркнул Андрей Ермак, глава ОП.

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