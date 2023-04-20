В Белом доме отреагировали на визит Путина на оккупированные территории Херсонщины и Луганщины

Главный оккупант Владимир Путин якобы посетил временно захваченные территории Херсонщины и Луганщины. В Белом доме уже отреагировали на такую поездку кровавого диктатора.

Визит Путина на временно оккупированные территории Украины свидетельствует, что дела у государства-агрессора не идут хорошо. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

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У оккупантов дела плохи

Жан-Пьер отметила, что Россия и, в частности, сам Путин, скорее всего, уже осознает, что дела "идут не очень хорошо".

Вероятно, он пытается поддержать население, поскольку знает, что его вооруженные силы неэффективны,

– добавила пресс-секретарь.

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