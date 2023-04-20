В Белом доме отреагировали на визит Путина на оккупированные территории Херсонщины и Луганщины
Источник:Белый дом
Главный оккупант Владимир Путин якобы посетил временно захваченные территории Херсонщины и Луганщины. В Белом доме уже отреагировали на такую поездку кровавого диктатора.
Визит Путина на временно оккупированные территории Украины свидетельствует, что дела у государства-агрессора не идут хорошо. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
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У оккупантов дела плохи
Жан-Пьер отметила, что Россия и, в частности, сам Путин, скорее всего, уже осознает, что дела "идут не очень хорошо".
Вероятно, он пытается поддержать население, поскольку знает, что его вооруженные силы неэффективны,
– добавила пресс-секретарь.
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Что нужно знать о "визите" Путина на оккупированные территории
- Рупоры Кремля писали, будто бы Владимир Путин 18 апреля посетил временно оккупированные территории Херсонской и Луганской области.
- Правда, оккупанты как обычно показывают какой-то цирк на проводе. Во-первых, маршрут поездки диктатора вызывает множество вопросов. Пропагандисты распространили видео якобы его визита. Однако, на кадрах здание "Гостиница Чонгар", расположенное возле контрольного пункта въезда-выезда "Чонгар" на админгранице с оккупированным Крымом. Кстати, на ней почему-то исчезло название.
- Скорее всего, вертолет с диктатором "приземлился" на одном из аэродромов в оккупированном Крыму. На видео видны боевые самолеты, подобные Су-24, которые Россия держит на полуострове. На Луганщине нет аэродромов, где бы могли разместить такую авиацию.
- Также огромное сомнение вызывают кадры, где якобы Путин давит руку и даже приглашает "военных" сесть возле него. Такое представление выглядит абсурдно, ведь все видели кадры с огромным столом, за которым так любит проводить разговоры Путин. Скорее всего, оккупанты уже традиционно привезли двойника, пока "настоящий" (если еще жив) прячется где-то в бункере как можно дальше от своего народа.