Владимир Путин хочет показать миру, что он главный на постсоветском пространстве. Из-за этого давление на Украину со стороны Кремля будет продолжаться.

Директор Центра международных исследований Владимир Дубовик заявил, что Украина всегда будет находиться в тревожном соседстве с Россией. По его мнению, Москва видит пользу в дестабилизации ситуации на украинской территории и давит на такие "болевые точки", как Донбасс и оккупированный Крым.

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Рычаги влияния России на Украину

По словам Дубовика, к началу войны на востоке Украины Россия имела различные рычаги влияния на Украину, а с 2014 года добавился еще и военный.

Он предположил, что обострение ситуации на Донбассе – это средство давления Кремля и определенные внутриполитические соображения Путина.

Путину главное просто доказать всем, что он главный, хозяин в этом постсоветском доме, а Украина находится под его властью,

– подчеркнул он.

Дубовик также отметил, что для российского президента важно показать миру, что Россия сильная страна, поэтому с ней должны считаться на международной арене.

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Директор Центра международных исследований также предположил, что решение по поводу того, когда Путин может напасть на Украину, не приняли еще даже в Кремле.

Дубовик о влиянии России на Украину: смотрите видео

Обострение на Донбассе: коротко