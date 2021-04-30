Путин хочет доказать, что он главный, – Дубовик
Владимир Путин хочет показать миру, что он главный на постсоветском пространстве. Из-за этого давление на Украину со стороны Кремля будет продолжаться.
Источник:24 канал
Директор Центра международных исследований Владимир Дубовик заявил, что Украина всегда будет находиться в тревожном соседстве с Россией. По его мнению, Москва видит пользу в дестабилизации ситуации на украинской территории и давит на такие "болевые точки", как Донбасс и оккупированный Крым.
Читайте также Конкретики не поступало, – Кремль о встрече Путина и Зеленского
Рычаги влияния России на Украину
По словам Дубовика, к началу войны на востоке Украины Россия имела различные рычаги влияния на Украину, а с 2014 года добавился еще и военный.
Он предположил, что обострение ситуации на Донбассе – это средство давления Кремля и определенные внутриполитические соображения Путина.
Путину главное просто доказать всем, что он главный, хозяин в этом постсоветском доме, а Украина находится под его властью,
– подчеркнул он.
Дубовик также отметил, что для российского президента важно показать миру, что Россия сильная страна, поэтому с ней должны считаться на международной арене.
К теме В Кремле заявили о высоком напряжении на Донбассе
Директор Центра международных исследований также предположил, что решение по поводу того, когда Путин может напасть на Украину, не приняли еще даже в Кремле.
Дубовик о влиянии России на Украину: смотрите видео
Обострение на Донбассе: коротко
- В марте 2021 года Россия начала активно стягивать свои войска к украинской границе. Все это происходило под видом боевых учений.
- Российские власти заявили, что страна с 23 апреля начнет отводить войска в пункты постоянной дислокации. Речь идет о тех воинских частях, которые "пригнали" к границам с Украиной.
- Владимир Зеленский считает, что отвод войск России от границы Украины уменьшает напряжение. Однако для того, чтобы окончательно предотвратить эскалацию, нужно проводить прямые переговоры между президентами.
- В США подчеркнули, что будут пристально следить за ситуацией возле украинских границ и действиями российского государства.
Поделиться новостью