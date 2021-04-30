Путін хоче довести, що він головний, – Дубовик
Володимир Путін хоче показати світу, що він є головним на пострадянському просторі. Через це тиск на Україну з боку Кремля буде продовжуватись.
Джерело:24 канал
Директор Центру міжнародних досліджень Володимир Дубовик заявив, що Україна завжди перебуватиме у тривожному сусідстві з Росією. На його думку, Москва бачить користь у дестабілізації ситуації на українській території й тисне на такі "болючі точки", як Донбас та окупований Крим.
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Важелі впливу Росії на Україну
За словами Дубовика, до початку війни на Сході України Росія мала різні важелі впливу на Україну, а з 2014 року додався ще й військовий.
Він припустив, що загострення ситуації на Донбасі є засобом тиску Кремля та певними внутрішньополітичними міркуваннями Путіна.
Путіну головне просто довести всім, що він головний, хазяїн у цьому пострадянському домі, а Україна перебуває під його владою,
– наголосив він.
Дубовик також зазначив, що для російського президента важливо показати світу, що Росія є сильною державою, тому з нею мають рахуватися на міжнародній арені.
До теми У Кремлі заявили про високу напругу на Донбасі
Директор Центру міжнародних досліджень також припустив, що рішення з приводу того, коли Путін може напасти на Україну, не прийняли ще навіть у Кремлі.
Путін хоче довести, що він головний: дивіться відео
Загострення на Донбасі: коротко
- У березні 2021 року Росія почала активно стягувати свої війська до українського кордону. Все це відбувалося під виглядом бойових навчань.
- Російська влада заявила, що країна з 23 квітня почне відводити війська у пункти постійної дислокації. Мовиться про ті військові частини, які "пригнали" до кордонів з Україною.
- Володимир Зеленський вважає, що відведення військ Росії від кордону України зменшує напругу. Однак для того, аби остаточно запобігти ескалації, потрібно проводити прямі переговори між президентами.
- У США наголосили, що будуть пильно стежити за ситуацією поблизу українських кордонів та діями російської держави.
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