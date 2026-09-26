Дальнейшее течение войны России против Украины может определить не только ситуация на фронте, но и то, насколько долго у Кремля будут ресурсы и возможности продолжать агрессию. После выборов в России новая масштабная мобилизация не выглядит неизбежной, ведь Москва все больше полагается на ракетные и дроновые удары.

В то же время, российская агрессия может выходить за пределы Украины – в частности из-за диверсий, кибератак и других форм гибридного давления на Европу. На этом фоне особенное значение приобретает способность европейских стран действовать совместно и поддерживать Украину, ведь без изменения нынешних условий переговоры с Россией вряд ли принесут завершение войны.

Российско-американский историк и доктор философии Юрий Фельштинский в интервью 24 Каналу отметил, что дальнейшее развитие войны значительной мерой будет зависеть от того, смогут ли Украина и ее партнеры изменить условия, при которых Кремль продолжает агрессию.

Какими будут последствия выборов в России

В России прошли выборы в Государственную думу. Конечно, никого не удивило, что победила путинская партия "Единая Россия", и многие эксперты заявляли, что Путин готовится к всеобщей мобилизации после выборов или усилит скрытую мобилизацию. Вы верите в такой сценарий? Вы верите в такой сценарий?

Я не думаю, что они постараются мобилизовать новую армию. Думаю, если бы они это планировали, то, вероятно, начали бы раньше, не привязываясь к выборам, которые только что состоялись в России.

Дело не в том, чтобы мобилизовать больше людей. Проблема в том, что когда вы делаете это при открытой границе, значительная часть мобилизованных, вероятно, просто сбежит из России. Кстати, такое было раньше, в сентябре 2022 года, если я правильно помню.

Поэтому я бы сказал, что если бы Путин планировал мобилизовать людей во вторую российскую армию – потому что первая привлеченная в Украине и Россия, по сути, теряет много людей – проблема не в том, чтобы иметь больше людей. Проблема в том, чтобы научить их воевать.

А это для России сложно. Я не уверен, что они способны это сделать. Поэтому, как бы они не планировали это сделать, они бы, вероятно, сначала закрыли границу, но она до сих пор открыта. Это пункт номер один.

Пункт номер два – война, к сожалению, очень быстро меняется. Россия использует свои воздушные силы и беспилотники для уничтожения Украины. Итак, теперь не нужны сухопутные войска, чтобы вторгнуться в страну, нанести ей вред или уничтожить ее. Все, что нужно – это выработать определенное количество дальнобойных ракет, таких как баллистические ракеты, и дронов, чтобы уничтожить врага. И именно это происходит сейчас.

Мы видим, что Россия уничтожает Украину с воздуха. Украина фактически осталась без защиты, потому что Трамп, к сожалению для всех нас, прекратил любую помощь Украине с первого же дня своего второго президентского срока. Так что украинцы не могут защитить себя сами.

Интервью Юрия Фельштинского: смотрите видео

Европа, к сожалению, не способна помочь Украине в этом вопросе, потому что у них нет, знаете, систем противодействия дронам. Систем противоракетной обороны, которые они могли просто передать Украине, знаете. Чтобы Украина могла обороняться.

И только дроны – это нечто новое. Я имею в виду, что мы только начинаем с этим работать, но видим, что это очень эффективное оружие. Она недостаточно мощна. Вот почему Россия использует баллистические ракеты, когда им действительно нужно нанести вред украинским городам, а украинцы отвечают дронами, которые опять же новые и эффективные, но недостаточно мощные.

Если Украина не сможет производить собственные баллистические ракеты, потому что европейцы не спешат поставлять их Украине, боюсь, у России будет это преимущество над украинскими силами.

Итак, учитывая понимание того, что Трамп будет в должности до 20 января 2029 года, Путин знает, что сможет использовать это преимущество в воздухе до 20 января 2029 года, а это, к сожалению, еще более 2 лет.

Следовательно, через 2 года Украина может быть полностью уничтожена российскими ракетами и дронами. Поэтому, чтобы остановить это, я бы сказал, украинцам нужно поговорить с европейскими партнерами и объяснить им, что им нужны баллистические ракеты для ударов по Москве, если они хотят остановить Путина от уничтожения Украины и попытаться закончить эту войну, потому что единственный способ ее закончить – это атаковать Москву баллистическими ракетами, которых у них нет.

Почему удары по Москве пугают Кремль

По вашему мнению, почему баллистические атаки на Москву настолько пугают Путина?

Видите ли, Москва – это очень особенный город, и все, кто жил в России и Советском Союзе, знают, что Россия – огромная страна, но это страна одного города. И каждый раз, когда что-то происходит в Москве, знаете, правительство обычно начинает трясти.

Так, когда Пригожин, Евгений Пригожин, планировал нападение на Москву, и Путин на самом деле немедленно покинул город, никто не знал, где он, и он был вне Москвы несколько дней. Вернувшись позже, Москва была совершенно парализована.

Напомним. ППК "Вагнер" объявил о начале гражданской войны в России из-за вооруженного противостояния с регулярными войсками. Боевики сбили армейский вертолет и двинулись на Москву для смены военного руководства. Российские силы атаковали колонны наемников авиацией в Воронежской области, а в столице ввели антитеррористический режим.

И вторично это произошло, когда украинцы нанесли удар по московскому нефтеперерабатывающему заводу. Хотя на самом деле это не внутри Москвы. Технически говоря, это немного вне Москвы.

Это как Москва, но на самом деле нет. И никто в тот момент не знал, начинают ли украинцы кампанию против Москвы, или просто продолжают свою старую кампанию против нефтеперерабатывающих заводов. И как только стало ясно, что дело не в Москве, а в нефтеперерабатывающих заводах, все вернулось в норму.

Все в Москве вернулось в норму, но мое мнение в том, что все, с чем мы имеем дело в России, сосредоточено в Москве. Правительство – в Москве. Все бизнесмены – в Москве. Все миллиардеры – в Москве. И Москва – единственный важный город в этой огромной стране, Российской Федерации. И опять же каждый, кто жил в Советском Союзе и России, это знает.

Поэтому, пока вы не коснетесь Москвы этой войной, пока Москва не почувствует эту войну, ничего не изменится, потому что Путину действительно безразлично, наносят ли украинцы удары по другим территориям Российской Федерации. Москва важна, а остальная страна – нет.

И потому я считаю, что если украинцы изменят тактику и начнут пытаться добраться до Москвы, ничего не изменится в этой войне. Это будет перманентная война, которую Путин собирается продолжать, по крайней мере, до 2029 года.

К сожалению, за 2+ года можно многое уничтожить с воздуха в Украине. И вы, вероятно, даже усилите атаки на Европу (для военной поддержки – 24 Канал). Мы уже это видим, и это будет только обостряться.

Ибо, опять же, Путин под давлением. Знаете, 2+ года – это много, чтобы уничтожить Украину, но это немного для выполнения тех первоначальных внешнеполитических целей, которые у Путина до сих пор имеет в своей голове. Так что он собирается усилить эти атаки. Так что если европейцы не помогут украинцам закончить эту войну, они увидят, как эта война придет в Европу.

Удары по российским НПЗ и цена нефти

А как вы сейчас оцениваете ущерб, нанесенный ударами украинских сил обороны по целям внутри России, например нефтеперерабатывающие заводы и объекты военно-промышленного комплекса и т.п.?

Что ж, идея ударов по нефтеперерабатывающим заводам была создана и вся эта украинская программа ударов по российским НПЗ была разработана еще до того, как Соединенные Штаты напали на Иран. Идея, конечно, заключалась в том, что Россия – нефтедобывающая страна, и если повредить заводы, то россияне останутся без бензина и дизеля, и, знаете ли, Россия останется без денег, необходимых для ведения войны.

Атака на Московский НПЗ / Фото из открытых источников

Это сработало бы. Я уверен, что это сработало бы так или иначе, но, к сожалению, как мы все знаем, Трамп начал военную кампанию против Ирана, и это резко повысило цены на нефть, и, как мы все знаем, сейчас эти цены выше 100 долларов за баррель.

Итак, 100 долларов за баррель – это очень важный показатель, потому что если вы посмотрите на графики цен на нефть, то увидите, что всякий раз, когда нефть достигала 100 долларов за баррель, Россия совершала вторжение.

Это было правдой в 2014 году, когда впервые вторглись в Украину. Это было правдой в 2022 году, когда они вторично вторглись в Украину. В обоих случаях цена на нефть была близка к 100 долларов за баррель или выше.

Следовательно, с такой ценой на нефть, которая не снижается, потому что Трамп не собирается останавливать войну в Украине, Россия может, знаете ли, продолжать эту войну бесконечно долго.

То есть у них есть деньги на ведение этой войны, и нет никаких причин ее останавливать, потому что верите или нет, но ведение этой войны для Путина менее рискованно, чем ее прекращение, потому что как только война закончится, люди начнут задавать вопросы. А пока война продолжается, знаете, люди вопросы не задают. Ну, потому что идет война, и вы не будете задавать вопросы, пока продолжаются боевые действия.

Итак, если вы действительно хотите остановить Путина, и опять же пока Путин является президентом России, он не остановит эту войну. К сожалению, пока Трамп является президентом Соединенных Штатов, он не остановит войну в Иране. Так что цены на нефть не упадут, и Россия все еще чувствует себя очень комфортно в сложившейся ситуации. Итак, это замкнутый круг.

Но если мы хотим остановить эту войну, нам нужно избавиться от Путина так или иначе. И поскольку очень трудно изменить режим в России или устранить его, мы должны создать условия в Москве, чтобы люди вокруг Путина сочли необходимым для своей безопасности устранить его политически или физически. Но для этого нужно заставить Москву действовать, а чтобы заставить ее действовать, нужно нанести удар по Москве. Так что я считаю, что это единственный вариант.

В противном случае мы будем жить с этой войной, как я сказал, до 20 января 2029 года. И в течение этих двух лет, до конца этого срока, мы увидим, как Украина будет серьезно разрушена с воздуха, и, возможно, даже европейские страны будут вынуждены вмешаться в эту борьбу, потому что Россия не прекратит свои атаки, пока что, знаете ли, достаточно изолированы. Но Россия усилит атаки, я в этом уверен.

Зачем Кремлю саботаж и давление на Европу

Это любопытная тема. Есть еще один аспект, где Россия усиливает угрозы против Европы, например акты саботажа и удары вблизи польской границы, например. Как вы думаете, какова цель России в активизации этой кампании?

Политически говоря, Россия всегда пыталась разрушить НАТО и распустить Европейский союз. Первая цель была реализована, когда Трамп стал президентом. И, как мы знаем, сейчас у нас практически нет НАТО.

Я имею в виду, что технически оно существует, но я не думаю, что хоть один политик в Европе верит, что в случае российской агрессии Соединенные Штаты вмешаются и помогут Европе бороться против России. Я думаю, что это абсолютно невозможно, и никто не ожидает этого от Трампа, пока он президент Соединенных Штатов. Итак, Европа знает, что американской помощи больше нет. Это исключено.

Сама Европа стала гораздо сильнее с 2022 года. Сильнее в понимании уровня опасности, исходящей от России, с осознанием того, что это не конец войны Путина, что он говорит о вторжении в другие страны, например Молдова, например. Что он, вероятно, попытается вторгнуться в страны Балтии, принадлежавшие Советскому Союзу до 1991 года.

И конечно, Польша является традиционным врагом России, затем Советского Союза, а теперь снова России. Поляки знают, что опасность, возможно, приближается, и они ожидают, что время от времени будут сталкиваться с российской агрессией.

Финляндия и Швеция теперь являются частью НАТО, которое, опять же, уже не то, что было раньше, но, несмотря на это, Финляндия очень хорошо знает, как выглядит советская агрессия.

Итак, мое мнение состоит в том, что нам не стоит думать, или Путин не должен думать, что ему будет легко вторгнуться в Европу. Это не значит, что он об этом не мечтает, но я не думаю, что это произойдет в форме наземного вторжения.

Как я уже упоминал, мир сейчас меняется, и пример, который мы имеем с иранско-американскими и иранско-израильскими войнами, указывает на то, что вы действительно можете вести войну без наземных сил. Если Путин возьмет на вооружение тактику, а я думаю, именно это мы и увидим.

Мы не будем говорить о наземном вторжении, а увидим авиаудары. И проблема с дронами в том, что они сравнительно дешевы. Они не слишком мощные. Но вы можете выработать их много и эффективно использовать, чтобы, знаете ли, разрушить жизнь любого европейского города. А стран много, городов много.

В каждом конкретном случае, когда дрон наносит удар, вам действительно придется выяснить, это просто случайность, или начало войны. Очень трудно прийти к такому пониманию.

Европейский союз, конечно, должен выяснить, что делать с этой новой формой агрессии. Ибо когда вторгаются наземные силы, все знают, что это начало войны, да? Вы должны реагировать. Но если один конкретный дрон пересекает границу и заставляет вас закрыть аэропорт, например, да? Что вы делаете? Как вы отвечаете? Что вы собираетесь делать?

Пока мы видим, что европейские страны реагируют по-разному, и это не является общей политикой, да? Какая была бы внедрена, например литовцы, пытающиеся сбить дрон, да? Но дрон очень дешев, а ракета, которой вы его сбиваете, действительно очень дорогая. Итак, это можно сделать, если вы имеете дело с одним дроном, но если их около 10 или сотни, тогда это становится сложным.

Немцы оказывают дипломатическое давление, не правда ли? Они закрывают "Русский дом" в Берлине. Они высылают некоторых российских дипломатов из страны. Но нет единой процедуры и нельзя сказать, что Европа готова к этой новой войне. Я думаю, что это должно обсуждаться европейскими правительствами и Европейским Союзом. У них должна быть общая стратегия, что с этим делать.

Важно! В Германии правоохранительные органы расследуют новый вероятный инцидент на объекте энергетической инфраструктуры. Вблизи одной из электрических подстанций обнаружен неизвестный предмет, который мог использоваться для создания аварийного замыкания в системе питания.

Но я меньше волнуюсь о наземном вторжении, потому что для этого нужно иметь вторую армию. Первая же, знаете, уничтожает сама себя в Украине, не правда ли? Итак, в сентябре 2025 года Россия объявила военные учения в Беларуси, во время которых планировала сосредоточить 100 000 военных в Беларуси.

Мы уже знали, что это не будут учения. Это была бы подготовка к новому вторжению. Но, в конце концов, Россия вообще не смогла отправить никаких войск в Беларусь на эти, так называемые, учения.

В тот момент, в сентябре 2025 г., мы поняли, что Россия не способна мобилизовать людей для создания второй армии. Теперь, опять же, по моему личному мнению, Россия не будет пытаться мобилизовать вторую армию. Но если они попытаются это сделать, если Путин попытается это сделать, мы это увидим. Очень тяжело, знаете ли, держать эту подготовку в тайне.

Это огромное количество людей. Их нужно перевезти, их нужно снарядить, и они, вероятно, снова должны быть сосредоточены в Беларуси, потому что именно оттуда вы собираетесь атаковать Европу. Планируете ли вы снова атаковать Киев или планируете вторжение в Польшу или страны Балтии, все равно вам пришлось бы делать это через Беларусь.

Кому в Европе грозит эскалация России

А какие страны вы сейчас считаете находящимися под угрозой со стороны России в плане эскалации гибридной войны?

Традиционно, конечно, это страны Балтии и Польши. Но мы видим, что Россия действительно пыталась атаковать даже Германию, да? Которая довольно далека от России. Так что мы не знаем, как эта война будет эскалировать.

Цель состоит в том, чтобы создать условия в России, которые заставят окружающих Путина людей, заставить Путина уйти в отставку. Потому что, видите ли, Россия контролируется ФСБ. Или это ФСБ, или другая часть ФСБ, как ФСО, но это огромная, огромная, огромная спецслужба, которая стала очень влиятельной, знаете ли, за последние годы.

Но они имеют дело, знаете ли, с людьми с оружием, с людьми, имеющими право носить оружие. И армия, конечно, традиционно в России не играет никакой политической роли. Поэтому я не ожидаю, что российская армия будет участвовать в политических событиях России.

Но я думаю, что именно ФСБ, которая, знаете, привела Путина к власти, остается очень влиятельной структурой, и если эти люди сочтут, что, знаете, время Путину уйти, он уйдет – добровольно или под давлением. Или неизвестно, возможно, его убьют. Но так или иначе это люди, которые могут заставить Путина, гм, знаете ли, покинуть резиденцию.

Но для них нужно создать условия, когда они могут быть заинтересованы в том, чтобы устранить Путина, да? И я не думаю, что в России много людей вокруг Путина, которые считают, что все идет хорошо и все под контролем.

Я не думаю, что есть хотя бы один человек, который верит, что война против Украины идет по правильному пути. И я вполне уверен, что вокруг Путина много людей, которые хотели бы увидеть, как Путин идет.

Это не значит, что они будут рисковать жизнью, пытаясь ее устранить, но я не думаю, что они расстроятся, если Путин уйдет. Следовательно, это очень щепетильная ситуация. Война не прекратится, пока не остановят Путина. И никто внутри России не будет рисковать жизнью, чтобы, знаете ли, организовать государственный переворот или попытаться убить Путина. Следовательно, это сложно.

Сложно добиться этой цели, но ФСБ – мощная организация. У них есть свое собственное Политбюро. Оно называется Коллегией ФСБ. И я верю, что если эти люди приходят к выводу, что время Путина истекло, он уйдет. Он не будет сражаться против ФСБ. Он не пойдет против собственного учреждения, которое привело его к власти в 2000 году.

Но если не наносить удары по Москве, у этих людей нет причин приходить к Путину и говорить ему, что его время исчерпано и он должен покинуть президентство.

Есть ли альтернатива переговорам без реального результата

По вашему мнению, существует ли что-то вроде третьего варианта?

Третий вариант? Ну нет, я так не думаю. Я его не вижу. Если бы кто предложил мне альтернативу, я был бы рад ее принять, но мира между Украиной и Россией не будет, пока Путин является президентом России, а американцы не будут помогать, пока Дональд Трамп не в Белом доме. Следовательно, никаких других изменений не произойдет.

Все эти так называемые переговоры и встречи между американской администрацией или людьми из окружения Трампа и Зеленским не принесут никакого результата. То же касается России. Путин готов принять капитуляцию Украины, но не готов подписать ни одно мирное соглашение.

А Кушнер и Уиткофф, активно вовлеченные в переговоры, – это бизнесмены, которые обсуждают только финансовые вопросы, и я уверен, что когда они разговаривают с Путиным, они обсуждают финансовую компенсацию Трампу за организацию капитуляции Украины.

Мы знаем, что, к сожалению, президентство для Трампа стало успешным бизнес-проектом, и он лично и его семья заработали миллиарды долларов, миллиарды с девятью нулями, за эти менее двух лет президентства, и это то, что он делает. Для него Украина – это кусок недвижимости, который он продает России.

Вот почему Уиткофф и Кушнер привлечены, ведь они действительно специалисты по недвижимости. Это то, чем они зарабатывают на жизнь. Они продают недвижимость. Но, как мы знаем, Украина – это не объект собственности, который можно продать Путину, потому что украинцы не готовы быть проданы.

К слову. 6 сентября 2026 года спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер впервые прибыли в Киев после переговоров с Путиным в Москве. В украинской столице американскую делегацию встретили члены переговорной группы для координации шагов по прекращению войны. К этой встрече Украина подготовила свои мирные предложения.

Вот почему нет прогресса в так называемых переговорах, потому что Путину нужна вся Украина, и он хочет, чтобы она стала частью Российской Федерации, тогда как Украина хочет оставаться независимым государством, и здесь ничего не меняется в позициях обоих государств, и компромисса здесь нет. Украина не сдастся, а Путин не остановит войну.

Эта война является самой длинной в истории Советского Союза и России сегодня. Если мы считаем, что эта война началась в 2022 году, она началась в 2014 году, и с тех пор Путин пытается захватить регион Донбасса. И он не в состоянии этого сделать. Для этих людей война началась в 2014 году. И это уже больше 10 лет.

Следовательно, Путин никогда не остановит эту войну. Это точно. Единственная вещь, которая могла бы изменить ситуацию, не правда ли? Это либо удары по Москве. Будем надеяться, что это будет происходить и даст определенный эффект. Или 2029, когда новый президент Соединенных Штатов изменит подход американской внешней политики и вернется к традиционной американской внешней политике.

Это может изменить ход войны, конечно, но это произойдет лишь через чуть более двух лет. Так что это много времени для разрушений, для уничтожения Украины.

Санкции, олигархи и разрушение системы изоляции России

Давайте обсудим также некоторых так называемых друзей Путина, поскольку Европейский Союз недавно ввел индивидуальные санкции против россиян, причастных к войне, но исключил двух российских олигархов, Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Как мы знаем, они оказывают значительную финансовую поддержку Путину и его войне. Как вы оцениваете этот шаг европейцев? К чему это приводит сейчас?

Ну, к сожалению, это сигнал нам, что мы живем в мире коррупции. И эта коррупция огромна, и когда президент Соединенных Штатов зарабатывает миллиарды долларов из-за коррупции и делает это открыто, это создает другие стандарты и для других правительств. И больше нечего сказать. Это открытая коррупция. Это, знаете ли, случай, когда правительствам дают взятки в прямом смысле. И это новая реальность, в которой мы живем.

Я имею в виду, что коррупция существовала всегда. Мы это знаем, но это никогда не делалось так открыто и цинично, как это делается сейчас. Так что я действительно не знаю, что еще добавить. Это позор. Всем очевидно, что это коррупционное дело, которое происходит на наших глазах, и мы ничего не можем сделать, потому что есть несколько правительств, которые, знаете, подписали это соглашение, да?

Важно! Послы Евросоюза согласились отменить санкции против российских миллиардеров Алишера Усманова и Михаила Фридмана в целях сохранения действия общего санкционного пакета. Такое компромиссное решение было принято под давлением ультиматумов со стороны Словакии, Франции и Люксембурга. Президент Владимир Зеленский резко осудил этот шаг, назвав ослабление ограничений для окружения агрессора контрпродуктивными и самоубийственными.

Похоже, что привлечен Азербайджан, привлечена Франция. На самом деле, насколько я понимаю, Болгария также была вовлечена, потому что они были заинтересованы по финансовым причинам в снятии этих санкций.

Это, к сожалению, приведет к краху всей политики санкций. Мы видим, что Трамп пригласил Путина и российских спортсменов поучаствовать в Олимпийских играх в Лос-Анджелесе в 2028 году. Мы видим, что Трамп пригласил Россию поучаствовать во встрече G20 в Майами. Это приведет к разрушению системы изоляции России, которую Европа строила с 2022 года.

Увидим, что санкции, вероятно, будут отменены очень скоро, и Россия вместе с Соединенными Штатами попытается доказать, что их вообще не следует применять против России.

Мы видим, что высокие цены на нефть добавляют определенной логики в это, ведь все заинтересованы в низких ценах на бензин и дизель, и Трамп заставляет Зеленского не наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, и европейцы на самом деле говорят то же украинцам, что они не должны бить по нефтеперерабатывающим заводам.

Поэтому все снова сводится к финансовым вопросам. И я думаю, что российские олигархи или бывшие олигархи, сравнительно богатые, смогли бы получить согласие разных европейских правительств на то, чтобы отменить эти санкции. И опять-таки это то, что мы увидим, и мы будем.

Это происходит потому, что мы потеряли Соединенные Штаты как главную страну, поддерживавшую демократию в мире. Это главная причина, почему это происходит.

Но это также происходит потому, что Европейский Союз, конечно, включает многие страны с разными правительствами и разными политическими взглядами. И когда они видят, что общей политики нет, и когда они видят, что руководство Европейского Союза недостаточно сильно, чтобы сформулировать эту общую политику.

Вот что произойдет, потому что вдобавок ко всем этим экономическим проблемам мы также имеем серьезные осложнения в таких странах, как Франция и Германия, из-за подъема праворадикальных политических движений.

Всем понятно, что если Мари Ле Пен победит во Франции в 2027 году или если "Альтернатива для Германии" победит в Германии, они, вероятно, выведут свои страны из Европейского Союза, и тогда Европейский Союз будет разрушен, а именно то, что хотели бы видеть и Путин.

Обратите внимание! В Германии были обнародованы первые результаты голосования на местных выборах в Берлине и Мекленбурге-Передней Померании. По данным экзитполов, в столице лидирует партия "Левых", тогда как в Мекленбурге первое место заняли ультраправые с "АдН". Действующий канцлер Фридрих Мерц уже признал провал своей политсилы ХДС в одном из регионов, назвав такой результат катастрофическим.

Это новая опасность, с которой мы столкнемся в дополнение к военной опасности, исходящей от России, и от дронов, нового оружия войны. Итак, именно на это надеется Путин. Он надеется, что сможет разрушить не только НАТО, но и Европейский союз. А затем он планирует захватить Европу, взять ее под контроль частями, страну за страной.

Но опять же то же самое касается Трампа, который очень заинтересован в уничтожении Европейского союза, потому что это открывает для него возможность покупать страну за страной, использовать Кушнера и Уиткоффа, чтобы организовать очередное соглашение. Также эти 2 года будут очень тяжелыми, очень тяжелыми для Европы и для всех нас.

Какое будущее ожидает Европы

По вашему, по вашему мнению, стоит ли нам надеяться, что Европа снова станет сильной?

Что ж, это очень зависит от выборов 2027 года во Франции и выборов в Германии, если Германия останется главной демократией в Европе. Если Франция останется главной демократией в Европе, я думаю, что Европа выдержит это испытание.

Но Европа также должна понимать, что главной целью европейцев должно быть прекращение войны в Украине, и не путем капитуляции Украины, потому что если Украина капитулирует, российская армия просто двинется дальше в Европу, потому что опять-таки НАТО больше не будет. Если им не нужно, знаете, формировать другую армию, они просто используют свою воевавшую в Украине армию.

Европа знает. Поэтому я не думаю, что Европа, знаете ли, будет помогать России заставить Украину капитулировать. Но нужно победить в этой войне против российской агрессии. Сейчас это довольно сложно, потому что мы действительно не ожидаем, что украинские войска оккупируют Москву, изменят режим в Москве и, знаете, одержат там хорошую победу. Нет, мы этого не ожидаем.

Но когда мы говорим о победе в этой войне, то главная часть этой победы состоит в том, что Россия проиграет ее. Итак, знаете, в Афганистане Советский Союз проиграл войну не потому, что афганцы побеждали, а потому, что Советский Союз проигрывал. И то же касается Украины.

Россия проиграет эту войну или проиграла эту войну, и Путин проиграл эту войну. Это не то же, что сказать, что Украина выиграла эту войну, потому что уровень разрушений и количество людей, убитых этой войной, настолько огромны, что эта победа не будет яркой и хорошей.

Это будет очень мрачная победа. Но Украина победила, что означает, что Россия не смогла захватить ее и что Украина останется независимой. Это и есть победа.

Опять же, это как Советско-финская война 1939 – 1940 годов, да? Когда, по техническому мнению, Советский Союз победил, но на самом деле это Финляндия, победившая в той войне. Так что такое случается в истории. Так что победу в этом случае следует рассматривать по-другому.

Но, думаю, поскольку Россия не способна захватить Украину, а планировала сделать это очень быстро в 2022 году и, очевидно, провалилась, Россия проиграла эту войну, и Путин проиграл эту войну. И поэтому, я считаю, политическая ситуация для Путина не так уж безопасна и стабильна, как ему хотелось бы, потому что, повторюсь, я думаю, в России есть много людей, желающих, чтобы он ушел.

Просто они недостаточно сильны, чтобы устранить его. Но они были бы рады видеть, что он ушел. И, учитывая это, нам нужно помочь Путину покинуть пост президента. Вот и все. И украинцы, к сожалению, единственные, кто способен это сделать так или иначе.

Мы увидим это рано или поздно, но я бы предпочел увидеть это раньше, потому что чем быстрее мы это сделаем или применим этот подход, тем меньше людей погибнет в Украине и меньше Украины будет уничтожено Россией с воздуха.