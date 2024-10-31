Это пощечина России, она ничем не защищена, – Зеленский о том, какие у Украины планы на Курщину

Владимир Зеленский в интервью южнокорейскому телеканалу KBS рассказал о планах Украины на Курщине. Как и ранее, он подчеркнул, что Киев не собирается включать те территории в состав Украины, а цель операции – создать буферную зону.

Россия стянула на Курщину около 45 тысяч военных. Но до Курской операции там было всего несколько тысяч. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Владимира Зеленского.

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Что будет делать Украина на Курщине

Президента спросили, правдивы ли некоторые сообщения, мол, Россия не будет отвоевывать Курскую область.

Россия очень хочет, чтобы мы вышли с этой территории. Для нее это конкретная пощечина. Это то, о чем я всегда говорил партнерам, а они не верили, – что Россия всю свою армию применяет исключительно на территории Украины, против Украины. Россия ничем не защищена. Все слабые войска у них остались на территории России. Все неподготовленные, небоевые подразделения, которые не способны защищать свое государство. Первая же наша операция в Курской области это доказала,

– подчеркнул гарант.

По словам Зеленского, в начале Курской операции ВСУ там почти не было российских военных. Сейчас их около 45 тысяч, и будет еще больше. То, что Путин привлекает войска КНДР, свидетельствует, что он стремится отвоевать Курщину.

"Мы не собираемся там жить, мы не собираемся захватывать их территории – нас это не интересует. Нас интересует возвращение наших территорий. И если при окончании войны, при дипломатических шагах или при сегодняшних тактических военных шагах на поле боя эта операция будет иметь влияние – мы будем пользоваться этим", – объяснил лидер государства.

Важно! В США считают, что на Курщине сейчас 8 тысяч солдат из Северной Кореи. Президент Украины говорил, что Пхеньян может отправить в Украину и сто тысяч бойцов – при определённом условии.