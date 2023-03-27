Есть ли угрожающие изменения: в НАТО отреагировали на желание Путина разместить ядерное оружие в Беларуси

Президент России Владимир Путин заявил о намерении передать Минску тактическое ядерное вооружение. На это отреагировали в Североатлантическом альянсе, отметив, несет ли такая риторика Кремля реальную угрозу.

На днях бункерный диктатор сказал, что до 1 июля на территории Беларуси построят хранилище для русского нуклеарного оружия. Представитель НАТО в воскресенье, 26 марта, раскритиковал Кремль за опасную и безответственную риторику.

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НАТО следит за ситуацией

Как отметил представитель Альянса, Запад не теряет бдительности и внимательно следит за ситуацией. Вместе с тем, по его словам, хотя такие заявления опасны и безответственны, однако фактически никаких существенных изменений в ядерной политике России нет.

Мы не заметили никаких изменений в ядерной политике России, которые заставили бы нас скорректировать нашу собственную,

– констатировал представитель НАТО.

Кроме того, он заявил, что апеллирование Путиным к факту, что страны НАТО обмениваются нуклеарным оружием, абсолютно ошибочно, поскольку государства Запада придерживаются международных обязательств, а Россия – нет.

Союзники по НАТО действуют, полностью уважая свои международные обязательства. Россия постоянно нарушает свои обязательства по контролю над вооружениями, недавно приостановив свое участие в Новом договоре СНВ (о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений – 24 Канал),

– проинформировали в Альянсе.

Как будет действовать Украина

Ситуацию вокруг намерений Путина передать Беларуси тактическое ядерное вооружение комментировал заместитель главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Собственно, он сказал, что в этом случае будет делать наше государство и какие меры будет принимать.

По его словам, в планах Украины инициировать Совбез ООН по этому вопросу и активно подсвечивать в информационном пространстве то, что Россия – это государство, регулярно прибегает к ядерному шантажу.

Как отметил Подоляк, поскольку Кремль нарушает международные обязательства – то есть договор о нераспространении ядерного оружия – это уже проблема не столько Украины, а крупных государств, обладающих нуклеарным арсеналом. Хотя, очевидно, Киев не будет оставаться в стороне.