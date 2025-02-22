Путин хочет распорядиться деньгам, которые ему уже не принадлежат: как Европа может помешать

Россия в рамках вероятных договоренностей с США может отдать часть от 300 миллиардов своих суверенных активов, замороженных в Европе, на восстановление Украины. Также часть этих средств должна быть направлена на оккупированные территории. Однако маловероятно, что это предложение может быть реализовано.

Об этом высказался в разговоре с 24 Каналом российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, отметив, что Владимир Путин не может распоряжаться тем, что ему не принадлежит. Ранее Владимир Зеленский обратился к США с инициативой передать российские замороженные средства Украине на закупку американского оружия.

К теме Сможет ли Украина получить замороженные российские активы, а не только доходы от них

Двухходовка Кремля

Яковенко отметил, что глава Кремля распоряжается тем, чего не имеет. Эти деньги заморожены, и Россия их не увидит. В то же время это двухходовка Кремля.

Издание Reuters сообщало, что расход части замороженных российских активов, которые в рамках соглашения передадут Украине, должны контролироваться со стороны России.

Обратите внимание! Также источники Reuters сообщают, что обсуждение передачи замороженных активов Украине являются предварительными, а в Кремле эту информацию не комментируют. К тому же неизвестно, поднимался ли этот вопрос во время переговоров США и России в Эр-Рияде.

Что значит тратить под контролем? Что российских чиновников должны допустить в сердцевину украинской политики – в бюджет, в министерство финансов, министерство экономики Украины, в регионы? Это означает, что они будут контролировать внутренние процессы в Украине. Но это фантастика,

– уверен оппозиционный журналист.

По мнению Яковенко, скорее всего, это демонстративный жест, который не реализуется.

Однако самое главное, что этих денег уже нет. Путин не может ими распоряжаться и его согласие на то, чтобы эти деньги куда-то пошли, не нужно. Эти деньги заморожены и находятся в Европе, и не понятно, почему этот вопрос обсуждается с США,

– подчеркнул он.

Путин и Трамп, по словам оппозиционера, имеют имперское представление о том, что разговаривать должны равные, а Европа и Украина только будут "путаться под ногами", ведь они не субъектные. Они могут еще пригласить Си Цзиньпина, чтобы поделить между собой мир, а потом показать все результаты.

Однако это полный абсурд, ведь, как отметил Яковенко, с этим никто не согласится. Если замороженные российские активы размещены в Европе, каким образом Путин и Трамп могут решать судьбу этих активов.

Точно так же, как они собираются решать судьбу Украины, если она не согласна с их решениями. Это тоже абсурд, ведь несмотря на путинские нарративы, война идет не между США и Россией, а между Москвой и Киевом. Поэтому решение вопроса о мире должно происходить между Украиной и Россией,

– отметил Игорь Яковенко.

Однако в имперской картине мира Путина прямые переговоры между Киевом и Москвой невозможны, потому что Украина для России якобы – неровня. Именно это представление о мироустройстве, по его мнению, привело к войне. Это главная причина, по которой Путин не готов прекратить войну, и это является преградой на пути к миру.

К слову, политолог Игорь Рейтерович считает, что инициатива России по выделению части ее замороженных активов на помощь Украине, это возможность "сохранить лицо". Поскольку Путин понимает, что эти средства уже никогда не получит, он пытается "выкрутить максимум для себя".