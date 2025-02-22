Про це висловився у розмові з 24 Каналом російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, зазначивши, що Владімір Путін не може розпоряджатися тим, що йому не належить. Раніше Володимир Зеленський звернувся до США з ініціативою передати російські заморожені кошти Україна на закупівлю американської зброї.

До теми Чи зможе Україна отримати заморожені російські активи, а не лише прибутки від них

Двоходівка Кремля

Яковенко зауважив, що очільник Кремля розпоряджається тим, чого не має. Ці гроші заморожені і Росія їх не побачить. Водночас це двоходівка Кремля.

Видання Reuters повідомляло, що витрату частини заморожених російських активів, які в межах угоди передадуть Україні, мають контролюватися з боку Росії.

Зверніть увагу! Також джерела Reuters повідомляють, що обговорення передачі заморожених активів Україні є попередніми, а в Кремлі цю інформацію не коментують. До того ж невідомо, чи порушувалось це питання під час переговорів США та Росії в Ер-Ріяді.

Що означає витрачати під контролем? Що російських чиновників мають допустити у серцевину української політики – до бюджету, в міністерство фінансів, міністерство економіки України, в регіони. Це означає допустити десант російських чиновників, які будуть контролювати внутрішні процеси в Україні. Однак це фантастика,

– впевнений опозиційний журналіст.

На думку Яковенка, скоріш за все, це демонстративний жест, який не реалізується.

Проте найголовніше, що цих грошей вже немає. Путін не може ними розпоряджатися і його згода на те, щоб ці гроші кудись пішли, не потрібна. Ці гроші заморожені і перебувають в Європі, і не зрозуміло, чому це питання обговорюється зі США,

– підкреслив він.

Путін і Трамп, за словами опозиціонера, мають імперське уявлення про те, що розмовляти мають рівні, а Європа та Україна тільки будуть "плутатися під ногами", адже вони не суб'єктні. Вони можуть ще запросити Сі Цзіньпіна, щоб поділити між собою світ, а потім показати всі результати.

Однак це повний абсурд, адже, як зазначив Яковенко, з цим ніхто не погодиться. Якщо заморожені російські активи розміщені в Європі, у який спосіб Путін і Трамп можуть вирішувати долю цих активів.

Так само як вони збираються вирішувати долю України, якщо вона не згодна з їхніми рішеннями. Це теж абсурд, адже попри путінські наративи, війна триває не між США та Росією, а Москвою та Києвом. Тому розв'язання питання щодо миру має відбуватися між Україною та Росією,

– відзначив Ігор Яковенко.

Однак в імперській картині світу Путіна прямі переговори між Києвом та Москвою неможливі, тому що Україна для Росії нібито – нерівня. Саме це уявлення про світ, на його думку, привело до війни. Це головна причина, через яку Путін не готовий припинити війну, і це є перепоною на шляху до миру.

До слова, політолог Ігор Рейтерович вважає, що ініціатива Росія щодо виділення частини її заморожених активів на допомогу Україні, це можливість "зберегти обличчя". Оскільки Путін розуміє, що ці кошти вже ніколи не отримає, він намагається "викрутити максимум для себе".