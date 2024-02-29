Путин посягает не только на Украину: что ему нужно для захвата мира

В начале полномасштабного вторжения мир всколыхнула статья российского пропагандиста Тимофея Сергейцева "Что нам делать с Украиной?". Устами приспешника, вероятно, конечную цель агрессии очертил сам Владимир Путин – идеологическое угнетение подавляющего большинства украинцев. Далее читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

Вечно дрейфующие цели "специальной военной операции"

Несмотря на насмешки над неспособностью российского режима сформулировать единую цель полномасштабного вторжения, стоит признать – агрессор последователен в трате миллиардов рублей на так называемую "денацификацию".

Читайте также НАТО 2․0: Украина становится импульсом перезагрузки глобальной архитектуры безопасности

Под ней следует понимать не только репрессии против нелояльного проукраински настроенного населения на оккупированных территориях, но и "мягкую" русификацию. Речь идет об использовании психоманипулятивных технологий, пропагандистских медиа, политизированных движений, отдельных активистов для ассимиляции украинцев в "русском мире".

В недавно опубликованном расследовании группы иностранных изданий о том, как Путин уже сфальсифицировал результаты президентских выборов благодаря средствам из государственного бюджета, содержится ряд доказательств политики "перевоспитания" украинцев.

Миллиарды рублей в 2024 году выделены на ведение информационно-идеологической войны на оккупированных территориях, на содействие развитию кремлевских "неправительственных" организаций для обеспечения "правильного мышления" масс, на изготовление патриотических мобильных игр, фильмов и развлекательного контента, на героизацию участников вторжения и международных преступников.

Намерения Путина по "денацификации" выходят далеко за пределы сноса памятников деятелей УПА, переименования населенных пунктов и улиц или тотальной русификации. Российскому диктатору нужны "новые лица", тщательно воспитанные в оккупированных школах или перевоспитаны в учреждениях неформального образования.

Путин не только ликвидирует проактивное ядро украинской нации на противоправно аннексированных территориях. Он лелеет новую элиту, которая идеологически будет подчиняться российскому режиму. При этом уничтожение ядра украинской национальной группы и искоренение национальной идентичности остальных ее членов является ярким проявлением как минимум умысла совершить геноцид.

Нетипичные солдаты Путина

В информационно-идеологической войне против жителей оккупированных территорий Украины нетипичные солдаты. Это армия учителей и других педагогов, сформирована как из местных коллаборантов, так и из колонизаторов или россиян в самом государстве-агрессоре.

Несколько примеров. Среди лиц, в семьи которых были насильственно переданы депортированные украинские дети, превалируют педагоги. Школы являются ячейками, которые на местах организовывают вывоз маленьких украинцев в лагеря "перевоспитания" в Крым, Россию и Беларусь. Кроме того, именно на их работников Путин возложил ответственность по явке людей на российские "референдумы" или "выборы", ведь участки в основном расположены именно в учебных заведениях. Впоследствии армия учителей "подсчитывает голоса", дорисовывая нужные показатели.

Заметьте Политическая шизофрения у Туска? Как польское правительство противоречит само себе

Имплементируют учителя и российские образовательные стандарты. По методичкам и учебникам, переданными из России, учат любить "новую родину", а вместе с ней и Путина. Учителя проводят пропагандистские занятия, учат умирать за Россию, участвуют в мероприятиях, ускоряющих искоренение украинской идентичности.

Однако, принимая во внимание выделенные в 2024 году средства, а также новые инициативы от детской уполномоченной Марии Львовой-Беловой, в информационно-идеологической войне, так же как и в конвенционной, Россия еще не достигла поставленных целей.

Лагеря для всей семьи

27 февраля в Московской области стартовала концептуально обновленная смена "Послезавтра". В целом проект является творением самой Львовой-Беловой в рамках государственной программы "Страна для детей" и реализуется с августа 2022 года. С этого времени в нем приняли участие более 2,5 тысячи украинских детей.

Впрочем, то ли перевоспитание пошло не по плану, то ли сроки реализации хромали, однако в феврале в "Послезавтра" участвовали уже целые семьи из оккупированных Донецкой, Луганской и Запорожской областей, которые, к тому же имеют статус многодетных.

Интересно Как понять, что ваш бизнес – стартап, и почему это важно

Наличие этого статуса позволяет россиянам манипулировать уязвимым положением семьи, в частности, заставлять получать российское гражданство, устанавливать "надзор" над семьей со стороны опекунских органов и школ, подталкивать к участию в подобных "лагерях", угрожая лишением родительских прав. Впервые с 2022 года под бдительным оком Львовой-Беловой россияне открыто "перевоспитывают" и взрослых украинцев.

Исполнители международных преступлений

Широкомасштабное и систематическое нарушение прав украинских детей и взрослых на оккупированных территориях и в России с намерением искоренить их идентичность и превратить в россиян имеет признаки дискриминационного преследования как преступления против человечности и свидетельствует о геноцидном смысле.

К сожалению, исполнителями и соучастниками в такой преступной политике государства-агрессора есть также коллаборанты, на которых опирается режим Путина на местах. В противовес традиционному образу российского "ватника" в информационно-идеологической войне участвуют люди с высшим образованием, с неограниченным доступом к детям и их родителям, с орденами от оккупационного государства и наградой "команда Путина".

Рекомендуем Кто будет главным козлом отпущения в России из-за истории с Крынками

Российский диктатор пытается преподать украинцам "урок". Он организовал целую систему "перевоспитания" маленьких и взрослых, которых хочет приучить к восприятию своего будущего исключительно в рамках "русского мира".

Очевидно, Путин мог бы расширить "практики" самопровозглашенного главы Запорожской области Евгения Балицкого и выселять из оккупированных территорий целые семьи, которые не согласны с "СВО". Или же сразу дорисовать необходимый процент тех, кто его выбрал как президента, не тратя миллиарды на "мягкие информационные влияния". Но диктатору этого мало. Он хочет не только Украину. Путин посягает на украинцев, видя в них потенциал той самой талантливой элиты, способной после "перевоспитания" привести его к захвату новых государств.