Идея обмена Донбасса на членство Украины в НАТО может оказаться очередной переговорной ловушкой России, стремящейся получить украинские территории, не давая Киеву никаких реальных гарантий безопасности. Кремль продолжает настаивать на максималистских требованиях, в то время как Стив Виткофф и Джаред Кушнер продвигают расплывчатые формулировки о "практических компромиссах". В то же время за такими предложениями может скрываться попытка заставить

Идея обмена Донбасса на членство Украины в НАТО может оказаться очередной переговорной ловушкой России, стремящейся получить украинские территории, не предоставляя Киеву никаких реальных гарантий безопасности. Кремль продолжает настаивать на максималистских требованиях, в то время как Стив Виткофф и Джаред Кушнер продвигают расплывчатые формулировки о "практических компромиссах". В то же время за такими предложениями может скрываться попытка заставить Украину согласиться на территориальные уступки в обмен на обещания, которые впоследствии никто не будет гарантировать.

Профессор международной политики Института Клинтона Университетского колледжа Дублина Скотт Лукас в интервью 24 Каналу объяснил, почему предложение "Донбасс в обмен на НАТО" может быть частью российской переговорной манипуляции и как Кремль использует Виткоффа и Кушнера в своих интересах. Также профессор оценил перспективы мирных соглашений, объяснил, почему Украина должна настаивать на перемирии до обсуждения территориальных вопросов, и рассказал, что сокращение саммитов НАТО означает для будущего Альянса. Кроме того, Лукас проанализировал политические амбиции Джей Ди Венса и объяснил, что может помешать ему стать следующим президентом США.

Что стоит за идеей "Донбасс в обмен на НАТО"

Начнем наш разговор с переговоров о прекращении войны в Украине и новых идей, которые, по сообщениям, предлагают Стив Виткофф и Джаред Кушнер. Владимир Зеленский недавно заявил, что американская сторона якобы рассматривает вариант "Донбасс в обмен на членство Украины в НАТО". В то же время, как пишет The New York Times, Россия продолжает выдвигать максималистские требования. Как вы оцениваете такое предложение – Донбасс в обмен на членство в НАТО? Насколько оно реалистично и может ли стать основой для переговоров?

Моя оценка этого якобы российского предложения – отдать оставшуюся часть Донецкой области, а также Луганскую область на востоке страны, после чего Украина сможет вступить в НАТО – такая: к этому нужно относиться очень, очень осторожно. Я должен объяснить это в более широком контексте.

Напомним, что в начале прошлой недели, во вторник и среду, во время переговоров в Абу-Даби у россиян был документ с изложением их позиции. Мы знаем о нем, потому что кто-то передал его копию СМИ. В документе речь шла о необходимости обсуждения общеевропейской архитектуры безопасности, а не безопасности Украины – именно общеевропейской архитектуры безопасности.

Под этим россияне подразумевали, что НАТО фактически должно вернуться к своему состоянию на 1997 год. Это означает, что в странах Балтии или Польше, которые вступили в НАТО после 1997 года, не должно быть баз или военного персонала Альянса.

Профессор международной политики предупредил об угрозах для Украины: видео

Теперь, если Россия не собирается допускать присутствие персонала и баз НАТО в Прибалтике и Польше, почему она вдруг заявляет, что Украина может вступить в НАТО? Более того, когда Стив Виткофф и Джаред Кушнер после встречи в Абу-Даби прибыли в Москву, это, кажется, было в среду или четверг на прошлой неделе, Владимир Путин публично заявил, либо же российские государственные СМИ дали понять, что в Украине не может быть ни одного западного военного.

Если западные военные будут находиться в Украине, Россия может совершить атаку в рамках продолжения войны. Поэтому, если Путин заявляет, что в Украине не может быть ни одного западного военного, как Россия может одновременно говорить: "О, но вы можете быть членом НАТО"? Здесь что-то не сходится.

Это можно объяснить лишь одним сценарием. Виткофф и Кушнер вернулись из Москвы, а в тот же вечер, в четверг, встретились с Владимиром Зеленским на военном аэродроме недалеко от Дублина. Я помню, что это был четверг, ведь в тот вечер я общался с вами.

И именно там, вероятно, прозвучало это предложение. Однако оно не согласуется с другими заявлениями России. Если же рассматривать его иначе, то получается, что Украину пытаются заставить согласиться на передачу территорий в обмен на обещание вступления в НАТО, а потом уже обсуждать условия членства. Другими словами, Россия получает то, чего хочет, – территорию, а Украина, возможно, что-то получит взамен.

Это классическая переговорная тактика, не так ли? Это почти как "назовите свою цену". Если вы можете заставить Зеленского наконец согласиться, что Донбасс при определенных обстоятельствах можно передать, то какую цену тогда можно предложить? Россияне будут пытаться установить ее как можно ниже.

Я думаю, что Украина уже понимает эту схему. Если вернуться к базовым принципам, то еще до того, как начинать говорить о Донбассе в обмен на НАТО или общеевропейскую архитектуру безопасности, Украина и Европа подчеркивают: сначала нужно договориться о перемирии на нынешних линиях фронта.

Нужно говорить о территориальной целостности. Иными словами, Россия не должна получать возможности претендовать на новые территории. Также необходимо обсудить гарантии безопасности для Украины. И только после этого переходить к вопросу общеевропейской архитектуры безопасности.

Именно так и должно происходить. В противном случае вы позволяете россиянам контролировать повестку дня переговоров и прибегать к манипуляциям, чтобы заставить Украину отдать еще больше территорий за относительно низкую цену.

Возможный сценарий манипуляции в ходе переговоров

Я лично не видел никаких убедительных сообщений о том, что Россия готова согласиться на членство Украины в НАТО. Есть ли у американцев, по вашему мнению, согласие России на вступление Украины в Альянс, или это лишь предположения Стива Виткоффа и Джареда Кушнера, которые пытаются почему-то добиться чего-то?

Как я уже сказал, мы не знаем наверняка. Нам неизвестно, что происходило за закрытыми дверями в Москве, но я могу представить один из возможных сценариев.

Вот какой сценарий я допускаю. Путин или его посредник, его манипулятор Кирилл Дмитриев, говорят Кушнеру и Виткоффу: "Слушайте, вернитесь и скажите Зеленскому, что если он отдаст Донбасс, возможно, Украина сможет вступить в НАТО".

А Виткофф и Кушнер думают о том, к чему сами стремятся. Конечно, они хотят, чтобы боевые действия прекратились, ведь им нужны все эти экономические соглашения с россиянами. Именно этого они и добиваются. Поэтому возвращаются, увлеченные такой перспективой, и думают, что скажут это Зеленскому.

Теперь представим, что Зеленский отвечает Виткоффу и Кушнеру: "Знаете что, это неплохое предложение. Мы готовы на это пойти, мы отдадим остальную часть Донецкой области". Конечно, Зеленский не может принять такое решение без консультаций с парламентом и украинским народом, но допустим, что он соглашается рассмотреть это предложение. И тогда он спрашивает: "Вы же пообещали, что мы вступим в НАТО, так?"

А теперь представьте, что Виткофф и Кушнер возвращаются к россиянам и сообщают, что Зеленский согласился отдать Донбасс. В ответ россияне говорят: "Хорошо, давайте обсудим условия вступления Украины в НАТО. На самом деле Украина может вступить в Альянс, если он вернется к границам 1997 года ". Именно этого и требовала Россия: НАТО должно вернуться к границам 1997 года, которые не охватывают Украину. Таким образом, Киев получает пустое обещание.

Понимают ли это Виткофф и Кушнер? Они не дипломаты. У них нет опыта работы с россиянами. Россияне постоянно ими манипулируют, а сами американцы стремятся заключить экономические соглашения с Москвой. Поэтому Россия в очередной раз манипулирует ими, заставляя предложить Украине соглашение, которое на самом деле является еще одним способом продвижения ее максималистских требований. Именно так я сейчас вижу развитие этой истории.

Я лично не могу представить сценарий, при котором россияне во время встречи с американцами просто заявляют: "Знаете, Украина может вступить в НАТО любой ценой". С вашей точки зрения, пытается ли Россия заставить Зеленского отдать Донбасс, одновременно создавая у украинцев впечатление, что они смогут вступить в НАТО? А после окончания войны некоторые страны-члены Альянса все равно могут блокировать вступление Украины еще в течение пяти лет?

Да, именно так. Что делает Россия? Она говорит: отдайте нам что-то сейчас, а, возможно, со временем вы что-то получите. Именно это она и делает.

И опять же, есть бывшая украинская депутатка, которая озвучила этот сценарий. Ее имя я, пожалуй, сейчас вспомню. Но есть еще одна возможность, Дэниел, и опять же, мы не знаем точно, что произошло в Москве.

Возможно, Виткофф и Кушнер думают: если мы скажем это Зеленскому и заставим его согласиться, тогда вернемся в Москву и сообщим россиянам, что Зеленский готов отдать Донбасс при условии, что у Украины будет перспектива вступления в НАТО. То есть россияне об этом прямо не говорили, но Виткофф и Кушнер сами решили попытаться добиться от Зеленского такого согласия.

Конечно, если все произошло именно так, то как вы думаете, что ответит Кремль Виткоффу и Кушнеру? Он скажет: "Нет, мы не позволим Украине вступить в НАТО". Другими словами, это тупик. Такое предложение не имеет никаких перспектив. У Украины нет никаких оснований его рассматривать, и это правильно. Ведь когда вы начинаете обсуждать отказ от всего Донбасса, то играете по российским правилам, по российской повестке дня.

Вы должны действовать в соответствии со своей повесткой дня: сначала перемирие, а затем обсуждение гарантий безопасности для России при условии, что Украина также получит гарантии безопасности и не будет вынуждена отдавать дополнительные территории. Именно так должен развиваться процесс. Будут ли Виткофф и Кушнер действовать именно так? Вероятно, нет, ведь Стив Виткофф, как и раньше, считает, что весь Донбасс должен быть передан России.

Заявление Джареда Кушнера и проблема "практических компромиссов"

И это действительно интересно проанализировать вместе с вами, особенно с учетом самого свежего заявления Джареда Кушнера. На выходных он прокомментировал освещение переговоров в СМИ. Цитирую: "Пресса сообщала о максималистских позициях, выдвинутых обеими сторонами, наряду с жесткой политической риторикой. В наших частных беседах обе стороны понимают, что для завершения этой войны понадобятся практические компромиссы". Что это может означать?

Это типичная риторика Кушнера: мол, "да, обе стороны пойдут на уступки" и т. д. Это очень, очень расплывчато. В частности, формулировка "практические компромиссы".

Сначала хочу уточнить: сценарий, о котором мы только что говорили, на самом деле озвучила бывшая представительница МИД Украины Мария Дричко. Теперь вернемся к словам Кушнера о практических компромиссах. Джаред, что означают эти практические компромиссы? Вот в этом и заключается главный вопрос.

Стоит напомнить, с какими предложениями Джаред Кушнер отправился на встречу в Москву, когда говорил о ключевых элементах урегулирования. Здесь есть два важных момента. Первый: одним из ключевых элементов, о которых говорил Кушнер, были гарантии безопасности. Хорошо.

Такие гарантии имеют смысл, если они предусматривают безопасность Украины. В то же время российская концепция гарантий безопасности, которую Москва озвучивала в конце 2021 года, непосредственно перед вторжением в Украину, касалась гарантий безопасности для Европы. Речь шла не о безопасности Киева, а о безопасности Европы и России.

Когда Кушнер говорит о нечетких компромиссах, означает ли это, что речь идет прежде всего о гарантиях безопасности для Украины? Во-вторых, Кушнер делал противоречивые заявления еще до встреч в Абу-Даби и Москве. Сначала он сказал, что любое урегулирование должно предусматривать уважение суверенитета и территориальной целостности.

Затем изменил формулировку на "суверенитет и властные полномочия", а это не то же самое, что территориальная целостность. Тогда стало казаться, что он допускает возможность передачи Украиной территорий. Однако во время переговоров в Абу-Даби он снова вернулся к формулировке о территориальной целостности. Так какова же позиция на самом деле?

Президент Зеленский очень четко поднял этот вопрос в начале переговоров в Абу-Даби. Он сказал, что США и Россия говорят о гарантиях безопасности, но их формулировки остаются расплывчатыми. Что именно означают эти гарантии? Джаред Кушнер может говорить о "практических компромиссах", "разумных компромиссах" или любых других компромиссах сколько угодно, но пока он не объяснит их содержание, это лишь словесная каша.

И я снова возвращаюсь к главному: кто определяет повестку дня переговоров? Мы знаем, почему Кремль стремится к этому. Это не компромисс, а максимальное продвижение российских требований. Откуда я это знаю? Главный российский переговорщик Владимир Мединский заявил российским государственным СМИ, что ни один российский солдат не уйдет из Украины.

Москва не готова идти на компромисс в отношении оккупированных территорий. Откуда я это знаю? Сергей Лавров во время переговоров в Абу-Даби заявил, что Россия не меняет своей позиции. А какова позиция Украины? Я знаю: перемирие и отсутствие территориальных уступок. Что американцы имеют в виду, когда говорят о компромиссе между этими двумя принципиально разными позициями? Я понятия не имею.

Украинский президент Владимир Зеленский во время закрытой встречи с украинскими журналистами в эти выходные заявил, что только украинцы должны решать, готовы ли они отдать Донбасс в обмен на членство в НАТО. Может ли это быть еще одним намеком на возможный план завершения войны, который будет предусматривать проведение национального референдума по этому вопросу одновременно с президентскими и парламентскими выборами?

Думаю, Зеленский сделал здесь принципиальное заявление. Он фактически сказал: независимо от того, какое предложение появится, даже если это будет вариант "Донбасс в обмен на НАТО", он не может самостоятельно принять такое решение. Такие вопросы не решаются единолично в соответствии с украинской Конституцией и государственной системой управления. Ему придется обратиться к парламенту, а, вероятно, и к народу – провести референдум, чтобы украинцы подтвердили любую достигнутую договоренность.

Я не думаю, что это свидетельствует о том, что Зеленский действительно серьезно рассматривает вариант "Донбасс в обмен на НАТО". Он просто напоминает журналистам: важно не только мое мнение. Нужно учитывать, чего украинский народ хочет для своего будущего.

НАТО, сокращение саммитов и потеря темпа Альянсом

Давайте также поговорим о НАТО и его следующем саммите, который, вероятно, состоится в 2028 году. Альянс отменит запланированный на 2027 год саммит лидеров в Албании и сократит количество встреч на высоком уровне. Это происходит на фоне напряженности вокруг оборонных расходов, Ирана и Украины. Кроме того, министры обороны пропустят встречу в октябре 2027 года, а министры иностранных дел в следующем году встретятся лишь один раз вместо двух. Что это означает?

Это означает, что лидер НАТО по военным расходам и мощности – Соединенные Штаты – фактически отошел в сторону. Вот что это означает. Какой смысл в саммите лидеров НАТО, если за столом сидит Дональд Трамп? Никакого. Потому что Трамп хаотичен, не придерживается четкой повестки дня и руководствуется лишь собственным эго.

Какой смысл в саммите, на котором присутствует вице-президент Джей Ди Венс, который на самом деле не верит в необходимость европейской безопасности? Какая польза от такого саммита? Возможно, в следующем году там не будет и государственного секретаря Марко Рубио, поскольку он может баллотироваться в президенты. На мой взгляд, это свидетельствует об осознании не только в Европе, но и в Канаде, которая также является членом НАТО, что такие договоренности нужно заключать не на саммитах Альянса, а в рамках других форматов многосторонних переговоров.

Это не идеально. На самом деле это ужасно. Но когда у вас есть администрация Трампа, которая не верит в альянс, ожидать, что НАТО будет функционировать нормально, по крайней мере на уровне саммитов, – абсурдно. В то же время необходимо обеспечить повседневную работу Альянса. Это предполагает взаимодействие с американскими чиновниками и решение практических вопросов: договоренности о размещении войск, поставках техники и вооружения, а также координацию в сферах кибербезопасности и морской безопасности, о которых мы говорили в последние дни.

Президентские амбиции Джей Ди Венса и внутренняя политика США

Давайте также поговорим о еще одном интересном событии во внутренней политике США. Джей Ди Венс откладывает решение об участии в президентских выборах из-за опасений критики со стороны Трампа и слабых результатов республиканцев на промежуточных выборах. Может ли Джей Ди Венс вообще отказаться от участия в президентской гонке?

Думаю, Венс сейчас оценивает свои позиции с учетом нескольких факторов. Первый вы уже назвали: Дональд Трамп публично его унизил.

Речь идет не только о том, поддержал бы Трамп Венса. Джей Ди Венс попытался сделать свой ход сразу после промежуточных выборов. Его офис, как я понимаю, обратился к СМИ с заявлением о том, что Венс возглавляет переговоры о прекращении войны в Иране. Венс с самого начала, еще с конца февраля, выступал против войны с Ираном. Он давал об этом понять еще до промежуточных выборов, обращаясь к иранцам. Венс направил им письмо с призывом: "Давайте возобновим переговоры".

То есть его послание было таким: "Я могу вывести США из войны в Иране. Это хорошая платформа, с которой я могу баллотироваться в президенты". Однако уже через несколько часов после публикации в Wall Street Journal о том, что офис Венса заявил о его ведущей роли в переговорах с Ираном, Дональд Трамп написал в Truth Social, что Джей Ди Венс должен сосредоточиться на разоблачении мошенничества и расточительства демократов. Это абсурдное заявление. Ведь именно Дональд Трамп является проблемой в вопросах мошенничества и расточительства.

Но затем Трамп сделал еще более абсурдные заявления: что "у нас есть все деньги Ирана, мы контролируем Ормузский пролив, зачем нам с ними разговаривать?" Фактически это был сигнал Венсу: ты не руководишь переговорами по поводу войны в Иране. Таким образом, тактику Венса разоблачил Трамп или кто-то из его ближайшего окружения, возможно, новый глава аппарата Стивен Миллер.

Теперь позиция Венса стала менее определенной, а Республиканская партия после промежуточных выборов пребывает в абсолютном хаосе. Так на чью поддержку из числа республиканцев он сможет рассчитывать, если решит баллотироваться в президенты? К тому же Марко Рубио, нынешний государственный секретарь, также может попытаться принять участие в президентской гонке.

Поэтому стоит следить за его действиями, ведь у Рубио есть преимущество, которого нет у Венса: он может покинуть администрацию, чтобы начать президентскую кампанию, и таким образом дистанцироваться от Трампа. Венс не может покинуть свой пост – он не может подать в отставку с должности вице-президента, чтобы начать президентскую кампанию.

Поэтому, думаю, Венс сейчас все взвешивает. И я не считаю, что это означает, что он не будет баллотироваться в президенты. Скорее это способ дать СМИ понять, что он пока не будет спешить с публичными заявлениями. Важно помнить, что официально президентские кампании обычно объявляются не ранее чем за 18 месяцев до выборов. Это будет примерно в мае–июне 2027 года.

Поэтому сейчас речь идет скорее о неофициальных сигналах. Если углубиться во внутреннюю политику США, то ключевой вопрос заключается в том, что люди Венса говорят республиканским донорам. Президентская кампания требует огромных средств. Говорят ли они донорам в частном порядке, что Джей Ди колеблется, или на самом деле уверяют: "Нет, он все еще баллотируется. Просто нужно очень осторожно выбрать время для объявления"?