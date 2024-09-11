2 года откладывал – теперь требует сопровождения истребителей: Путин хочет полететь в Турцию

СМИ говорят, что Путин в течение двух лет откладывал визит в Турцию по разным причинам. Похоже, теперь Кремль требует, чтобы его полет сопровождали истребители.

Вероятно, Анкара не согласится на соответствующий шаг, о чем пишут международные журналисты со ссылкой на собственные источники. Аналитики отмечают, что страны НАТО могут идентифицировать самолеты России как враждебные.

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Почему задерживается полет Путина в Турцию

Эксперты называли ряд возможных причин, учитывая которые самоназванный президент России более 2 лет откладывал полет в Турцию.

Среди них – нежелание после начала вторжения в Украину посещать государства, не входившие в СССР, а также так называемые "президентские выборы" 2024 года.

Однако источники, знакомые с подходами России, говорят: именно условия Путина относительно визита в Анкару являются главной причиной постоянной задержки,

– пишет Middle East Eye.

Очевидно, Кремль изрядно обеспокоен тем, что Украина может сбить самолет с Путиным, когда он будет на пути в Турцию. Также противовоздушная оборона НАТО, вероятно, не будет дремать, когда заметит вражеские цели.

Один человек, знакомый с переговорами, сообщил, что Турция, вероятно, не станет выключать системы НАТО по российской просьбе.

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Последний раз Путин посещал Анкару еще в 2014 году. По неофициальной информации, нынешнюю поездку самоназванного президента России в Турцию планировали на начало октября, а именно на первую неделю месяца.