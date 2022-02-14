Путин хочет продолжения переговоров с Западом относительно "гарантий безопасности"
Источник:"Коммерсант"
Владимир Путин провел встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу. Во время разговора глава Кремля поднял вопрос учений с Беларусью, а также упомянул о "гарантиях безопасности".
Как пишут российские СМИ, Путин встречался с министрами отдельно. Первым российский президент вызвал Лаврова.
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Путин настаивает на переговорах с Западом
Как заявил Путин Лаврову, их встреча посвящена ответу США и Европы на "гарантии, связанные с бесконечным и очень опасным расширением НАТО на Восток теперь уже бывших республик СССР, включая Украину".
Лавров заявил, что внимательно изучили ответ США на "гарантии", который состоит из двух частей. В конце встречи Путин спросил у Лаврова, есть ли шансы договориться с западными партнерами. Лавров в свою очередь заявил, что шанс есть всегда, но Россия дала понять, что эти переговоры не могут быть бесконечными.
Лавров также сообщил Путину, что уже подготовлен ответ для США и НАТО на 10 страницах о реакции России относительно "гарантий безопасности".
Ультиматум России относительно "гарантий безопасности": главное
- В декабре 2021 года Россия выдвинула США требования по "гарантиям безопасности". Москва захотела получить письменные гарантии нерасширения НАТО.
- Письменные ответы в Кремль передали в конце января 2022 года. В США просили не публиковать их. Однако, в Москве ответами, которые они получили от Запада, недовольны.
- Впоследствии глава дипломатии ЕС Жозеп Баррель от имени стран Евросоюза отправил письменный ответ России по поводу "гарантий безопасности". Но в Кремле "запылало" из-за этого. Там заявили, что не присылали письма в ЕС.
Учения с Беларусью
У Шойгу Путин спросил о ситуации в Центральном военном округе и учения в Беларуси. Шойгу заявил, что войска практически всех военных округов России участвуют в учениях с Беларусью.
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