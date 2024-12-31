Путин хочет подорвать мировой порядок: какие есть рычаги влияния на диктатора

На кремлевского диктатора Владимира Путина можно влиять только с позиции силы. Сейчас Украина не имеет такой возможности. Кроме того, многие страны также не демонстрируют силу относительно России.

Поэтому Путин считает Запад слабым. Такое мнение 24 Каналу озвучил председатель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак.

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"Пока Украине не предоставляют такого количества возможностей, чтобы продемонстрировать силу. В частности, сейчас очень много стран также не демонстрируют силу. Путин считает, что Запад сейчас слаб, как никогда. Он вытягивает Фицо, Орбана, еще каких-то людей, которые могут повлиять на то, чтобы развалить ту или иную конфигурацию", – сказал он.

Что должен сделать мир

Виктор Шлинчак отметил, что Владимир Путин пытается "дружить", в частности, с турецким лидером Реджепом Эрдоганом, ведь Турция входит в НАТО. Также он поддерживает отношения с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

Таким образом Путин хочет разрушить любую систему сдерживаний, противовесов, сотрудничества. Так называемый глава Кремля стремится к разрушению того, что выстраивалось годами, на чем Запад строил безопасность, экономику, международные отношения и так далее.

То есть Путин хочет подорвать мировой порядок. "Давая ему фору" в экономике, в политике, западные политики в этом случае работают как агенты Путина. Это абсолютно понятно,

– подчеркнул председатель правления Института мировой политики.

Проблема в том, что не все это понимают. Мировым лидерам нужно работать над тем, чтобы механизмы безопасности работали, как часы.