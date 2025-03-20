Россия хочет получить определенную уступку от США: в ЦПД сказали, что Путин за это предлагает

Украина согласилась на идею США о временном прекращении огня, однако в России, вероятно, не хотят этого. Удивительно, но в администрации Дональда Трампа не говорят, как будут действовать, если страна-агрессор нарушит такое перемирие.

В Соединенных Штатах Америки даже озвучивают идеи об отмене или ослаблении санкций в отношении России. Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко рассказал 24 каналу, что Владимир Путин сейчас пытается давать обещания, что он якобы готов к прекращению огня. Однако таким образом он откладывает любое соглашение, продолжая войну.

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Кремль стремится к уступкам от США

Андрей Коваленко подчеркнул, что кремлевский диктатор стремится к уступкам от администрации Трампа. Видно, что он хочет, чтобы были сняты определенные санкции с некоторых российских олигархов.

Россия сейчас предлагает Соединенным Штатам Америки свои услуги на Ближнем Востоке. Они касаются хуситов и Йемена. Там есть пролив, через который идут танкеры с нефтью. Безопасность судоходства существенно страдает от действий этих хуситов,

– отметил он.

Они создают в этом регионе зону нестабильности рядом с Саудовской Аравией, с которой США налаживают отношения.

Важно! Военный эксперт Михаил Самусь считает, что ситуация вокруг йеменских хуситов может повлиять на Украину, поскольку Россия будет пытаться использовать ее в переговорах с США. Трамп имеет несколько вариантов действий в отношении Ирана, один из которых выгоден Украине, а другой – России. Если президент США попадет в "ловушку" Путина, это может привести к затягиванию переговоров и давления на Украину в вопросах территорий и безопасности.

Ситуацию с хуситами администрации Трампа нужно ликвидировать, а им помогает Иран и Россия, которая поставляет вооружение.

Решить "малой кровью" проблему хуситов можно, но надо, чтобы Россия не вмешивалась в эту ситуацию. Я уверен, в Кремле понимают это, поэтому пытаются манипулировать, предлагая свои услуги, уступки, или же не вмешательство в обмен на что-то,

– сказал руководитель Центра противодействия дезинформации.

Он назвал это "геополитической игрой", в которой Россия стремится получить выгоду.