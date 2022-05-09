К примеру, сегодня, 9 мая, во время путинского позорного парада в Москве, минобороны Великобритании напомнило об ужасах, совершенных государством-агрессором.

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Минобороны Британии напомнило миру об ужасах войны в Украине

В минутном видео показан разрушенный Киев, дома, горящие в результате постоянных обстрелов, а также вынужденные переселенцы, которые покинули свои дома из-за полномасштабного наступления России. Жуткие кадры сопровождаются речью Сталина, записанной в 1945 году.

Президент Путин стремится вернуть прошлое и возродить ужасы и тьму войны,

– прокомментировало минобороны жуткие кадры.

Минобороны Великобритании показало жуткие кадры из Украины: смотрите видео

Напомним, во время обращения ко Дню памяти и примирения, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон почтил память тех, кто пожертвовал своей жизнью во Второй мировой войне и не обошел вниманием войну России против Украины.

Ранее во время своего визита в Украину 9 апреля он заявил, что санкции против России будут только усиливать. В то же время, страна готова работать над восстановлением Киевщины и самой столицы.

Другие заявления Минобороны Великобритании: коротко

Британское Минобороны напомнило, что за войну российская сторона уже потеряла не менее 6 генералов. Министерство добавило, что планы Кремля в Украине потерпели крах.

По данным британской разведки главным стратегическим направлением России остается Донбасс. В Минобороны Британии говорят: украинская армия оказывает мощное сопротивление, поэтому российские территориальные завоевания очень ограничены, а потери сил захватчика значительны.

В то же время в ведомстве заявили, что Россия делает ставку на неуправляемые ракеты, таким образом агрессор будет наносить удары из недоступной зоны для украинских средств противовоздушной обороны. Минобороны Британии подчеркнуло, что такое оружие относительно неточное и не выборочное, и его использование значительно увеличивает вероятность жертв среди гражданского населения.

Также министерство обнародовало прогноз по будущему урожаю зерновых в Украине. Там считают, что удастся собрать меньше, чем это было в прошлом году. В расчете учли только уменьшение площади земель, на которых продолжается посевная.

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