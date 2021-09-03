Путин хочет ввести талибов в "семью цивилизованных народов"

В Кремле заявили, что чем быстрее талибы войдут в цивилизованные отношения с другими странами, тем легче будет вести с ними диалог. Москва традиционно говорит, что демократию не надо "навязывать".

Москва не заинтересована в дезинтеграции Афганистана, потому что тогда будет не с кем разговаривать. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Кстати Представители британской разведки провели переговоры с талибами, – СМИ

Путин хочет "легализовать" "Талибан"

Кремлевский политик убежден, что нужно всем вместе "решать вопрос легализации политических сил в самом Афганистане".

Нужно подумать о том, что чем быстрее "Талибан" войдет, так скажем, в семью цивилизованных народов, тем легче будет контактировать, общаться и как-то влиять,

– говорит Путин.

Кроме того, президент считает, что это очень подходящий случай, чтобы "потупотеть" на американскую политику. Путин также назвал ситуацию в Афганистане катастрофической, потому что американцы потратили на всю кампанию более 1,5 триллиона долларов за эти годы, а получили нулевой результат.

Политик убеждает, что "цивилизовывать" другие народы, привносить туда элементы современной цивилизации по образцу и подобию тех, кто это делает, – ложная политика.

Путин говорит о "насильственной демократии"

По мнению Путина, если демократия нужна какому-то народу, он придет к этому сам. Поэтому глава государства-агрессора утверждает, что ненужно этого делать насильственными методами.

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