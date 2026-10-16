"Путин хочет закончить войну": Трамп публично высказался о намерениях России
16 октября Трамп высказался по поводу текущей ситуации вокруг войны против Украины. Он слепо заверил, что Путин на самом деле стремится остановить вооруженное противостояние.
Об этом сообщает Clash Report.
Что известно о новом заявлении?
Во время общения с журналистами в США прозвучал новый комментарий из уст главы Белого дома относительно намерений Кремля на фоне продолжающихся боевых действий. Трамп публично поделился своей оценкой хода конфликта и позиции Москвы.
"Путин хочет закончить войну", – заявил Трамп.
Дальнейших разъяснений или конкретных подробностей о возможных условиях такого прекращения войны озвучено не было.
В то же время ситуация на фронте и систематические обстрелы свидетельствуют о том, что реальные действия российской стороны не подтверждают подобных намерений.
Более того, 16 октября начальник Генштаба России Валерий Герасимов заявил о переходе к новой тактике воздушных атак. По его словам, российские войска уже наносят массированные удары по энергетической инфраструктуре Украины и логистическим переправам.
Российское командование также озвучило намерения атаковать стратегические мосты,, чтобы фактически разделить Киев на левый и правый берега. Владимир Путин, со своей стороны, приказал продолжать давление на украинскую инфраструктуру. "Необходимо продолжать наносить массированные и групповые удары по Украине", – цинично заявил глава Кремля.
При этом вечером 16 октября для ряда областей Украины в ввели аварийные и экстренные отключения электроэнергии из-за последствий российских атак. Напряженная ситуация, в частности, в Киеве и Киевской области, а также в Полтавской, Сумской, Волынской, Ровенской и Житомирской областях.