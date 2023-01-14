У Путина нет других вариантов: почему Россия стремится затянуть войну

Генерал Бен Ходжес считает, что Россия хочет затянуть войну, чтобы истощенный Запад оказывал меньше военной помощи Украине. Однако своими действиями Владимир Путин играет сам против себя.

Такое мнение 24 Каналу выразил американский политолог Рамис Юнус. По его словам, Владимир Путин еще с начала вторжения российских войск в Украину избрал неправильную стратегию.

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Почему затяжная война невыгодна для России

Теперь в Кремле пытаются как-то исправить ситуацию определенными тактическими движениями, в том числе кадровыми изменениями в российском минобороны. Однако руководству России ничего не удается.

Попытки затянуть войну – это тоже неправильная тактическая задача. Позволить себе затянуть войну может только тот, у кого есть для этого ресурсы,

– отметил Юнус.

По словам американского политолога, ситуация у каждой из сторон в войне России против Украины постоянно меняется.

Украина ожидает нового заседания в формате "Рамштайн". А помощь от Запада для Киева только увеличивается по всем направлениям. В первую очередь, речь идет о поддержке ВСУ на поле боя.

В России же нет ничего, она лишь исчерпывает свои ресурсы.

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Китай не оправдал надежд Путина

Как отметил политолог, Москва делала большую ставку на Китай. Однако Пекин продемонстрировал совсем не ту позицию, на которую рассчитывали в Кремле.

Что касается войны в Украине, то Китай находился на своей – нейтральной стороне. Но постепенно он дрейфует на сторону Запада,

– сказал Юнус.

Он напомнил, что в Китае новым министром иностранных дел был назначен Цинь Ган, до этого являвшийся послом КНР в США. В то же время сторонников России из МИД постепенно устраняют. По словам Юнуса, это говорит о том, что Пекин заинтересован в усилении сотрудничества именно с Вашингтоном.

"Вероятно, вскоре мы даже сможем увидеть визит Энтони Блинкена (Госсекретаря США – 24 Канал) в Китай", – предположил политолог.

Украина имеет двухпартийную поддержку в США

Юнус добавил, что бывший госсекретарь США Кондолиза Райс и эксминистр обороны Роберт Гейтс в своей колонке для влиятельной газеты Washington Post призвали администрацию Джо Байдена значительно расширить предоставление военной помощи Украине. Политики подчеркнули, что это нужно для того, чтобы Украина могла быстрее нанести поражение российским силам.

Это говорят лидеры Республиканской партии. Поэтому не стоит слушать отдельную группу поклонников Дональда Трампа. Фактом является то, что у Украины есть полная поддержка со стороны обеих партий в США,

– подчеркнул Юнус.

Он добавил, что объемы военной помощи Украине от Вашингтона будут только увеличиваться.

На что рассчитывает Владимир Путин

В такой ситуации Россия никак не выиграет от того, что сама и затягивает войну в Украине.

Однако у Владимира Путина просто нет других вариантов. Что ему делать? Подписать себе смертный приговор? Он просто рассчитывает на то, что вдруг появится некий "лучик света" на его стороне,

– сказал Юнус.

В частности, российский диктатор надеялся, что холодная зима и отсутствие российского газа заставит страны Европы пойти на уступки России и ослабить поддержку Украины. Однако этого не произошло. А в западных странах не звучит никаких разговоров об усталости от войны.

Более того, российский диктатор получил то, чего так давно боялся.

"Владимир Путин десятилетиями ломал консолидацию стран в Европе. А сейчас существует единство европейских стран против России", – отметил политолог.

Путин хочет затянуть войну: коротко