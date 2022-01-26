Путин хотел бы воевать, но страшно, – российский политик о желании Кремля признать боевиков

В России хотят признать боевиков во временно оккупированных Луганской и Донецкой областях. Это один из планов Владимира Путина. Он хочет отступить, не потеряв лицо.

Такое мнение высказал российский политик Леонид Гозман в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале. Один из таких планов – инициатива Кремля "предоставить оружие боевикам".

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"А раньше им (боевикам – 24 канал) кто оружие предоставлял? Марсиане? Понятно все, Господи. Давать им оружие, признавать их государственность – это же ничего не изменит практически. Оружие все равно наше (России – 24 канал), люди наши, подчиняются они Кремлю", – сказал Гозман.

Он предположил, что такие предложения Кремля, вероятно, способ Владимира Путина выйти из кризиса.

"Дело в том, что Путину нужно воевать, а это как-то страшно. И оружие вам (Украине – 24 канал) дают хорошее, и санкциями пугают, и армия у вас лучше, чем в 2014 году. Именно такое впечатление у нас складывается", – заявил российский политик.

. В Украину 25 января поступила третья партия оружия от США : противотанковые ракетные комплексы Javelin и одноразовые реактивные гранатометы M141 Bunker Defeat Munition (SMAW-D).

Воевать страшно, но нужно найти вариант выхода из ситуации, не теряя лица. Надо сказать: "Я крут, я всех победил". Не исключено, что признанием псевдореспублик они скажут, что всех победили,

– отметил Гозман.

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Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же, международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.