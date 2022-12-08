Путин зациклился на Бахмуте – ISW о вероятной оперативной паузе России

Аналитики ISW считают, что оперативная пауза на фронте была бы в пользу России. Однако Владимир Путин зациклился на Бахмуте и не желает прекращать бои.

Это будет способствовать возможности Украины поддерживать военную инициативу. Соответствующую информацию сообщили в американском Институте изучения войны.

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Действия Путина в направлении Бахмута

Зацикленность Путина на продолжении наступательных операций вокруг Бахмута и других местах способствует способности Украины удерживать военную инициативу на других участках боевых действий,

– считают аналитики.

По их данным, дальнейшие оперативные успехи Украины будут зависеть от способности наших военных непрерывно продолжать последовательные операции в течение зимы.

Оперативная пауза Путина

Стоит заметить, что генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российская армия стремится добиться оперативной паузы зимой, проще говоря – заморозить войну, чтобы:

вернуть себе инициативу;

а также провести контрнаступление весной.

Именно это, по мнению генерального секретаря Альянса, принесет пользу России, поскольку лишит инициативу Украины.

Оперативная пауза зимой, вероятно, преждевременно завершит контрнаступательные операции Украины, увеличит вероятность того, что Украина потеряет инициативу и предоставит деградированным российским войскам ценную 3-4-месячную отсрочку для возобновления и подготовки к ведению боевых действий на лучшем уровне.

– считают аналитики.

Владимир Путин не желает прекращать боевые действия, а российские военные продолжают наступать вокруг Бахмута.

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