путин в состоянии полного безумия, – Пионтковский о хвастовстве российским оружием

российский диктатор владимир путин 15 августа выступил на открытии форума "Армия-2022" в Подмосковье с очередными абсурдными заявлениями.

путин опозорился своими восхвалениями

Несмотря на то, что российская армия ежедневно теряет десятки единиц техники и сотни военных, путин начал хвастаться "самым лучшим оружием" и сказал, что готов обеспечить им своих "многочисленных союзников и партнеров". Это для 24 канала прокомментировал российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский.

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Это показывает, что он (путин – 24 канал) уже находится в состоянии полного безумия. Он, видимо, осознает задницу, в которой оказался, и вытесняет ее совершенно безумными фразами,

– считает он.

Пионтковский подчеркнул, что российский президент еще не опускался до такого уровня, как сейчас, когда кичился своим вооружением и предлагал его представителям африканских стран. Он уверял их, что российское оружие "на десятилетие превосходит западные образцы" в то время, как совсем недавно выпрашивал беспилотники то у Турции, то у Ирана.

Пионтковский прокомментировал хвастовство путина: смотрите видео

Потери россии в войне против Украины

Сколько бы российский диктатор не хвастался своим оружием, а украинские защитники умело уничтожают его каждый день. Так, по состоянию на утро 15 августа, вдобавок к 43 750 военным, с начала полномасштабной войны россия потеряла: