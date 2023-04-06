Потребность в тактильных ощущениях: почему Лукашенко и Путин постоянно ездят друг к другу

Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко 6 апреля снова приехал к своему другу-главе России Владимиру Путину. Создается впечатление, что два диктатора просто не могут жить друг без друга.

Об этом 24 Каналу рассказал Игорь Яковенко – российский оппозиционный журналист. По его словам, у Лукашенко и Путина действительно есть зависимость.

Смотрите также Быть или казаться: что предполагает новая концепция внешней политики России от Путина

Путин и Лукашенко зависимы

Игорь Яковенко отметил, что главы Беларуси и России – это два одиночества, которые предпочитают личные встречи.

Видно, нужны тактические ощущения,

– пошутил оппозиционер.

По его мнению, они просто не могут друг без друга.

"Это некая кажется физиологическая зависимость этих двух мужчин", – предположил Яковенко.

Никто не скрывает, что Лукашенко оказался в кармане Путина, а это свидетельство личной зависимости.

Понятно, что никаких перспектив ни для России, ни для Беларуси в этом союзе нет и вместе они будут постепенно идти ко дну,

– убежден оппозиционный журналист.

Тем более что признаки этого уже фиксируются.

Игорь Яковенко рассказал, почему Путин и Лукашенко не могут жить друг без друга: смотрите видео

Лукашенко не самоубийца

Игорь Яковенко рассказал, что в инфопространстве постоянно ширится мнение о том, Путин стремится к дальнейшему углублению интеграции.

"Куда там еще углублять? Там все уже до дна. Общую валюту выпускать?" – поинтересовался оппозиционер.

Единственное, что действительно может сделать Путин – это заставить Лукашенко отправить свои войска в Украину.

Но этого не будет, потому что Лукашенко явно не самоубийца. Он понимает, что его войско будет утилизировано очень быстро, а сам останется наедине со своим народом,

– подчеркнул Яковенко.

По его словам, встречи двух лидеров носят более психологический, чем политический характер.

Извращение в отношениях России и Беларуси

Игорь Яковенко рассказал, что Путин и Лукашенко напоминают ему муравьев.

У насекомых есть такая практика, когда они встречаются, то друг друга поглаживают усами. Это значит, что они признают, что мы свои, мы вместе в общем муравейнике, все в порядке,

– отметил он.

По его мнению, у Путина усов нет, поэтому неизвестно, как на самом деле у них происходит этот ритуал между диктаторами.

Впрочем, Лукашенко и Путин не могут отказаться от жарких объятий на камеры, а еще постоянно кичатся совместным времяпрепровождением.

"В их терминологии – это такая крепкая мужская дружба", – убежден оппозиционер.

Также глава России и Беларуси не очень спешат на пенсию, но вряд ли она у них будет – разве что в Гааге в статусе международных преступников.

Сотрудничество Путина и Лукашенко: последнее