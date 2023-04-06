Потребность в тактильных ощущениях: почему Лукашенко и Путин постоянно ездят друг к другу
Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко 6 апреля снова приехал к своему другу-главе России Владимиру Путину. Создается впечатление, что два диктатора просто не могут жить друг без друга.
Об этом 24 Каналу рассказал Игорь Яковенко – российский оппозиционный журналист. По его словам, у Лукашенко и Путина действительно есть зависимость.
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Путин и Лукашенко зависимы
Игорь Яковенко отметил, что главы Беларуси и России – это два одиночества, которые предпочитают личные встречи.
Видно, нужны тактические ощущения,
– пошутил оппозиционер.
По его мнению, они просто не могут друг без друга.
"Это некая кажется физиологическая зависимость этих двух мужчин", – предположил Яковенко.
Никто не скрывает, что Лукашенко оказался в кармане Путина, а это свидетельство личной зависимости.
Понятно, что никаких перспектив ни для России, ни для Беларуси в этом союзе нет и вместе они будут постепенно идти ко дну,
– убежден оппозиционный журналист.
Тем более что признаки этого уже фиксируются.
Игорь Яковенко рассказал, почему Путин и Лукашенко не могут жить друг без друга: смотрите видео
Лукашенко не самоубийца
Игорь Яковенко рассказал, что в инфопространстве постоянно ширится мнение о том, Путин стремится к дальнейшему углублению интеграции.
"Куда там еще углублять? Там все уже до дна. Общую валюту выпускать?" – поинтересовался оппозиционер.
Единственное, что действительно может сделать Путин – это заставить Лукашенко отправить свои войска в Украину.
Но этого не будет, потому что Лукашенко явно не самоубийца. Он понимает, что его войско будет утилизировано очень быстро, а сам останется наедине со своим народом,
– подчеркнул Яковенко.
По его словам, встречи двух лидеров носят более психологический, чем политический характер.
Извращение в отношениях России и Беларуси
Игорь Яковенко рассказал, что Путин и Лукашенко напоминают ему муравьев.
У насекомых есть такая практика, когда они встречаются, то друг друга поглаживают усами. Это значит, что они признают, что мы свои, мы вместе в общем муравейнике, все в порядке,
– отметил он.
По его мнению, у Путина усов нет, поэтому неизвестно, как на самом деле у них происходит этот ритуал между диктаторами.
Впрочем, Лукашенко и Путин не могут отказаться от жарких объятий на камеры, а еще постоянно кичатся совместным времяпрепровождением.
"В их терминологии – это такая крепкая мужская дружба", – убежден оппозиционер.
Также глава России и Беларуси не очень спешат на пенсию, но вряд ли она у них будет – разве что в Гааге в статусе международных преступников.
Сотрудничество Путина и Лукашенко: последнее
- Пока в Беларуси проходит подготовка к размещению ядерных российских ракет, в стране-агрессорке тренируются летчики самолетов которые могут нести их. И именно это может быть темой переговоров Путина и Лукашенко.
- 31 марта Александр Лукашенко обратился к белорусам. В его речи аналитики подметили стремление самопровозглашенного испекаться русских военных с территории Беларуси.
- Российский диктатор Владимир Путин заявил, что планирует разместить в Беларуси свое ядерное оружие. Многие эксперты уверены, что с Александром Лукашенко этого не согласовали – его просто поставили перед фактом.