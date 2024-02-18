"Готовность к диалогу", угрозы Западу войной: новая порция заявлений от Путина и Медведева

Владимир Путин и Дмитрий Медведев выдали очередные провокационные заявления. Глава Кремля и заместитель председателя Совета безопасности России в своих заявлениях коснулись темы войны и противостояния с Западом.

Так, Путин вновь заявил о "готовности к диалогу", а Медведев угрожает Западу войной. О таких высказываниях сообщили в российских телеграмм-каналах, информирует 24 Канал.

Смотрите также Путину нужна новая Россия: какую страну пытается создать диктатор

Очередная порция заявлений от российских политиков

В России снова заговорили о якобы готовности к переговорам.

Так, в российских СМИ распространили информацию о том, что Владимир Путин высказался, что Россия "готова к диалогу по украинскому урегулированию, вопрос в том, хочет ли этого Киев".

Это не впервые российский диктатор или его приспешники делают такого рода заявления. Похоже, в России работают исключительно по методичкам и в очередной раз говорят одно и тоже.

Относительно высказываний Дмитрия Медведева, то заместитель председателя Совета безопасности России в очередной раз угрожает Западу войной. Свои провокационные заявления политик опубликовал в своем телеграмме.

Попытки вернуть Россию к границам 1991 года приведут к войне с Западом с применением всего стратегического арсенала по Киеву, Берлину, Лондону и Вашингтону. По всем другим прекрасным историческим местам, давно введенных в полетные цели нашей ядерной триады,

– заявил Медведев.

В Швеции заявили, что Россия угрожает Западу

В интервью 24 Каналу министр обороны Швеции Поль Джонсон заметил, что, безусловно, Россия угрожает и западным странам и стоит принять во внимание тот факт, что оккупанты готовы идти на большие политические и военные риски, и это правда.

Чиновник добавил, что сейчас, конечно, Украина является щитом против дальнейшей российской экспансии. Однако, как отметил Поль Джонсон, кремлевский диктатор не остановится, пока его кто-то не остановит.

Министр также добавил, что страна принимает ряд мер, чтобы убедиться, что у нее есть оборонно-промышленная база, которой можно поддержать Украину и Швецию, которая, хоть и является меньшей страной, но имеет мощную оборонно-промышленную базу.