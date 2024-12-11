Говорили об Украине: Путин и Орбан провели телефонный разговор

Российский диктатор Владимир Путин и венгерский премьер Виктор Орбан провели телефонный разговор. Они обсуждали Украину и экономическое сотрудничество.

Виктор Орбан выразил заинтересованность в поисках "политико-дипломатического решения" войны в Украине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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О чем говорили Путин и Орбан

По сообщению российских СМИ, разговор инициировал именно венгерский лидер Виктор Орбан. С российским диктатором тот говорил об Украине и экономическом сотрудничестве стран.

Премьер Венгрии выразил заинтересованность в "совместных поисках политико-дипломатического решения" войны в Украине. Как отметило пропагандистское издание, в том числе "с учетом своих контактов с рядом западных лидеров".

Путин в своем репертуаре обвинил Киев, который "исключает возможность мирного урегулирования", в эскалации конфликта.

Напомним, ранее Виктор Орбан встретился с Дональдом Трампом в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. На встрече также присутствовал Илон Маск, которого новоизбранный президент США планирует назначить сопредседателем нового правительственного департамента, и Майк Волц, кандидат на должность советника по национальной безопасности.