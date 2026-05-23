То, что должно было стать дипломатическим прорывом, стало моментом истины: Россия больше не игрок, а ресурс. Читайте дальше в эксклюзивном материале 24 Канала.

Цена "безграничной дружбы" и пустой кошелек "Газпрома"

За пышными церемониями и протокольными улыбками скрыто жестокое экономическое поражение. Главная надежда Кремля – газопровод "Сила Сибири-2" – так и осталась на бумаге. Си Цзиньпин в очередной раз продемонстрировал, что он не собирается спасать российскую экономику за свой счет.

Как отмечают эксперты в эфирах 24 Канала, Китай сейчас ведет себя как опытный ломбард: он готов принимать российские активы, но по цене металлолома.

Путин ехал в Пекин как проситель, а вернулся как вассал, которому даже не пообещали награды. Российский газ, который когда-то держал в напряжении всю Европу, теперь стал ненужным бременем, который Китай готов покупать только при условии полной капитуляции в ценовом вопросе. Это не стратегическое партнерство – это тихий демонтаж российского энергетического доминирования под аккомпанемент китайских оркестров,

– звучит в аналитике.

Когда "ПВО" существует только в телевизоре: Московский синдром

Особого цинизма ситуации добавляет то, что пока диктатор кланялся в Пекине, его собственная столица и стратегические регионы погружались в дым.

Взрывы на нефтеперерабатывающих заводах в Ярославле и Брянске, тревожные ночи в самой Москве – это новая реальность, которую Кремль больше не может игнорировать.

Михаил Шейтельман в нашем эфире подчеркнул, что этот "хлопок" имеет кумулятивный эффект: он разрушает не только инфраструктуру, но и последнюю иллюзию безопасности в сердце России.

Мы наблюдаем полный крах мифа о "неприступной крепости" Пока Путин пытается изображать из себя мирового лидера, его собственная логистика рассыпается под ударами украинских дронов. Каждый пожар на НПЗ – это прямой удар по бюджету войны, который Китай точно не собирается компенсировать. Россияне вдруг обнаружили, что война – это не героический сериал, а дым над соседней улицей и пустые АЗС,

– отмечает автор материала.

Геополитическое зазеркалье: Тень больших договоренностей

Самый большой ужас для Кремля сегодня – это не санкции, а перспектива стать разменной монетой в большой игре Китая и США.

На фоне слухов о возможных кулуарных переговорах Пекина с Вашингтоном, Россия имеет вид токсичного актива, от которого избавятся при первой же возможности.

Си Цзиньпин играет в длинную, и в этой игре Путин – лишь временный инструмент для давления на Запад. Как только Пекин получит более выгодные условия от США, "ядерный сосед" с его амбициями станет лишним бременем. Ставка Путина на Китай оказалась роковой ошибкой: он искал союзника, а нашел хозяина, который не терпит слабости. Россия "села на попу" именно в тот момент, когда поверила в собственную незаменимость,

– заключает авторская колонка 24 Канала.

Сегодняшний хаос в Москве и дипломатическое фиаско в Пекине – это две стороны одной медали. Диктатура, построена на лжи и насилии, неизбежно сталкивается с реальностью, где ржавые ракеты не спасают от технологического будущего, а "дружба" с большими тиранами всегда заканчивается поглощением меньшего.