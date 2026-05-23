Те, що мало стати дипломатичним проривом, стало моментом істини: Росія більше не гравець, а ресурс. Читайте далі в екслюзивному матеріалі 24 Каналу.

Ціна "безмежної дружби" та порожній гаманець "Газпрому"

За пишними церемоніями та протокольними усмішками прихована жорстока економічна поразка. Головна надія Кремля – газогін "Сила Сибіру-2" – так і залишилася на папері. Сі Цзіньпін вчергове продемонстрував, що він не збирається рятувати російську економіку власним коштом.

Як зазначають експерти в ефірах 24 Каналу, Китай зараз поводиться як досвідчений ломбард: він готовий приймати російські активи, але за ціною металобрухту.

Путін їхав у Пекін як прохач, а повернувся як васал, якому навіть не пообіцяли нагороди. Російський газ, який колись тримав у напрузі всю Європу, тепер став непотрібним тягарем, який Китай готовий купувати лише за умови повної капітуляції в ціновому питанні. Це не стратегічне партнерство – це тихий демонтаж російського енергетичного домінування під акомпанемент китайських оркестрів,

– звучить в аналітиці.

Коли "ППО" існує лише в телевізорі: Московський синдром

Особливого цинізму ситуації додає те, що поки диктатор кланявся в Пекіні, його власна столиця та стратегічні регіони поринали в дим.

Вибухи на нафтопереробних заводах у Ярославлі та Брянську, тривожні ночі в самій Москві – це нова реальність, яку Кремль більше не може ігнорувати.

Михайло Шейтельман у нашому ефірі підкреслив, що ця "бавовна" має кумулятивний ефект: вона руйнує не лише інфраструктуру, а й останню ілюзію безпеки в серці Росії.

Ми спостерігаємо повний крах міфу про "неприступну фортецю'" Поки Путін намагається вдавати з себе світового лідера, його власна логістика розсипається під ударами українських дронів. Кожна пожежа на НПЗ – це прямий удар по бюджету війни, який Китай точно не збирається компенсувати. Росіяни раптом виявили, що війна – це не героїчний серіал, а дим над сусідньою вулицею та порожні АЗС,

– зазначає автор матеріалу.

Геополітичне задзеркалля: Тінь великих домовленостей

Найбільший жах для Кремля сьогодні – це не санкції, а перспектива стати розмінною монетою у великій грі Китаю та США.

На тлі чуток про можливі кулуарні переговори Пекіна з Вашингтоном, Росія має вигляд токсичного активу, якого позбудуться при першій же нагоді.

Сі Цзіньпін грає в довгу, і в цій грі Путін – лише тимчасовий інструмент для тиску на Захід. Як тільки Пекін отримає вигідніші умови від США, "ядерний сусід" з його амбіціями стане зайвим тягарем. Ставка Путіна на Китай виявилася фатальною помилкою: він шукав союзника, а знайшов господаря, який не терпить слабкості. Росія "сіла на попу" саме в той момент, коли повірила у власну незамінність,

– підсумовує авторська колонка 24 Каналу.

Сьогоднішній хаос у Москві та дипломатичне фіаско в Пекіні – це дві сторони однієї медалі. Диктатура, побудована на брехні та насильстві, неминуче стикається з реальністю, де іржаві ракети не рятують від технологічного майбутнього, а "дружба" з великими тиранами завжди закінчується поглинанням меншого.