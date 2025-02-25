Китай ждет от США определенного шага: что это означает для Украины

Российский диктатор Владимир Путин провел телефонный разговор с Си Цзиньпинем. Стороны заявили, что являются "настоящими друзьями" и продолжат дальше поддерживать друг друга, а глава Кремля проинформировал лидера Китая о переговорах с американцами.

Президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины" Артур Харитонов рассказал 24 Каналу, что в общении между Путиным и Си есть два уровня. Первый заключается в том, что президент Китая позвонил российскому диктатору в годовщину полномасштабного вторжения.

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Пекин хочет участвовать в переговорах

Очень циничными выглядели слова Си Цзиньпина о дружбе и стратегическом партнерстве в годовщину российского вторжения. Это выглядело как "поздравление" агрессора с тем, что он начал полномасштабную войну, которая в частности финансируется со стороны Китая.

Параллельно с этим есть другое измерение ситуации. Оно связано с переговорами с представителями США. Соединенные Штаты пытается "оторвать" Россию от Китая, потому что считают, что Пекин "купил" Путина и так победил в этой войне. Для США – это стратегическая угроза из-за Арктики и не только.

Для Китая – это недопустимая ситуация, потому что они уже пустили когти в Россию. Доказательством этого является приезд Си в Россию 9 мая и в другие сакральные даты. Поэтому сейчас Пекин будет делать определенные действия, чтобы вернуть свое влияние на Москву,

– подчеркнул Артур Харитонов.

Для Си Цзиньпина важно, чтобы о завершении войны договаривались именно с Китаем. Именно такого шага он сейчас ждет. Конечно, Соединенные Штаты не хотят этого делать. В такой динамике следует рассматривать урегулирование российско-украинской войны. К сожалению, Украина может стать заложником этой ситуации.

Какой план имеет Китай

Для Си Цзиньпина будет выгодно, если Украина потеряет демократию и превратится в Беларусь. Но сейчас ключевой вопрос заключается в том, кто с кем договорится. Для Европейского Союза и НАТО уже понятно, что Россия – это Китай. Во всех сферах жизни россиян присутствует Китай.

Когда Путин перестанет быть удобным для Си – он найдет кого-то другого и поставит на его место. Все потому, что Россия уже пронизана цивилизационным и долгосрочным влиянием КНР. Поэтому соглашение с Россией – это соглашение с Китаем,

– подчеркнул Артур Харитонов.

Понятно, что без помощи КНР война не продолжалась бы так долго. Но сейчас идет "большая игра" и делаются попытки влиять друг на друга, озвучиваются заявления, которые противоречат друг другу. Украине от этого очень трудно.