Президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України" Артур Харитонов розповів 24 Каналу, що у спілкуванні між Путіним і Сі є два рівні. Перший полягає в тому, що президент Китаю зателефонував російському диктаторові у роковини повномасштабного вторгнення.

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Пекін хоче брати участь у переговорах

Дуже цинічними виглядали слова Сі Цзіньпіна про дружбу й стратегічне партнерство у річницю російського вторгнення. Це виглядало як "привітання" агресора з тим, що він почав повномасштабну війну, яка зокрема фінансується з боку Китаю.

Паралельно з цим є інший вимір ситуації. Він пов'язаний з переговорами з представниками США. Сполучені Штати намагається "відірвати" Росію від Китаю, бо вважають, що Пекін "купив" Путіна й так переміг у цій війні. Для США – це стратегічна загроза через Арктику й не тільки.

Для Китаю – це неприпустима ситуація, бо вони вже пустили пазури в Росію. Доказом цього є приїзд Сі в Росію 9 травня та в інші сакральні дати. Тому зараз Пекін робитиме певні дії, щоб повернути свій вплив на Москву,

– підкреслив Артур Харитонов.

Для Сі Цзіньпіна важливо, щоб про завершення війни домовлялися саме з Китаєм. Саме такого кроку він зараз чекає. Звісно, Сполучені Штати не хочуть цього робити. У такій динаміці варто розглядати врегулювання російсько-української війни. На жаль, Україна може стати заручником цієї ситуації.

Який план має Китай

Для Сі Цзіньпіна буде вигідно, якщо Україна втратить демократію та перетвориться на Білорусь. Але зараз ключове питання полягає в тому, хто з ким домовиться. Для Європейського Союзу й НАТО вже зрозуміло, що Росія – це Китай. У всіх сферах життя росіян присутній Китай.

Коли Путін перестане бути зручним для Сі – він знайде когось іншого й поставить на його місце. Все тому, що Росія вже пронизана цивілізаційним і довгостроковим впливом КНР. Тому угода з Росією – це угода з Китаєм,

– наголосив Артур Харитонов.

Зрозуміло, що без допомоги КНР війна не тривала б так довго. Але зараз триває "велика гра" й робляться спроби впливати один на одного, озвучуються заяви, які суперечать одна одній. Україні від цього дуже важко.