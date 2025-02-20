Путин хочет избавиться от Зеленского: Яковенко сказал, какое влияние имеют заявления Трампа

Американский президент Дональд Трамп сделал ряд скандальных заявлений, в частности, назвав лидера Украины Владимира Зеленского "диктатором". Как и Владимир Путин, он стремится к устранению украинского президента с политического поля.

Трамп фактически изъясняется на одном языке с Путиным, что делает его серьезной угрозой. Однако российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко в разговоре с 24 Каналом отметил, что, попытавшись сдать Украину, Трамп поймет, что это невозможно, и отвергнет эту идею.

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Что общего у Трампа и Путина

По словам журналиста, нынешние высказывания Трампа совпадают с его позицией во время избирательной кампании. Он призвал не поддерживать Украину и заблокировал пакет помощи на сумму 61 миллиард долларов из-за непосредственного давления на Конгресс США. В его действиях нет никакой тайны – он делает все открыто.

Существует ложный нарратив, что, мол, "Трамп говорит одно, а делает совсем другое". Это не соответствует действительности: слова политика – это и есть его поступки. Постоянная ложь уже не вызывает удивления,

– подчеркнул Игорь Яковенко.

Не стоит надеяться, что Трамп своими заявлениями пытается заманить Путина в ловушку. Они разделяют одинаковые ценности и идеи. То, что говорит Трамп, полностью совпадает с тем, чего хочет Путин.

"Путин хочет устранить Зеленского с политического поля, потому что он для него слишком неудобен. Трамп хочет того же. Путин стремится исключить Европу из переговоров, потому что она усиливает позиции Украины. Трамп также хочет этого", – объяснил журналист.

То есть Трамп фактически говорит на одном языке с Путиным. Он ведет себя как союзник России, и его поддержка Москвы очевидна. Встреча в Эр-Рияде стала проявлением сближения между Москвой и Вашингтоном, поэтому заявление Трампа о возможном принятии России в G7 является логичным и последовательным.

Трамп – это большая опасность и настоящий враг. Если сравнивать масштаб этой проблемы, то она не уступает угрозе со стороны Путина,

– подытожил Яковенко.

Как Украине противостоять России и США

Игорь Яковенко считает, что Зеленский не может использовать такую риторику, как он, потому что ему важно сохранить отношения с Трампом. В то же время украинский лидер демонстрирует, что не согласится быть в роли экс-премьер-министра Чехословакии Эдварда Бенеша 1938 года, когда "сильные мира сего" решали судьбу его страны.

"Украина показывает свою субъектность и готовность защищать свои интересы, даже перед лицом такого могущественного врага, как Трамп", – объяснил Яковенко.

Украина имеет союзников в Европе, мощную армию и народ, которые не позволят повторить судьбу Чехословакии. Ситуация сложная, но не безвыходная. Паниковать нет оснований, ведь европейцы тоже понимают угрозу от Трампа.

Попробовав сдать Украину Путину и поняв, что это невозможно, Трамп отбросит эту безумную идею,

– добавил журналист.

Ранее Трамп заявил, что Зеленского поддерживает якобы лишь 4% украинцев. Однако исследование КМИС показывает совсем другие цифры. По их данным, рейтинг украинского лидера составляет 57%.

24 Канал также решил провести опрос. Так, согласно результатам, президенту Украины в среднем доверяет 60% населения. Сколько же людей сомневается – читайте по ссылке.