Трамп фактично висловлюється однією мовою з Путіним, що робить його серйозною загрозою. Однак російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко у розмові з 24 Каналом зазначив, що, спробувавши здати Україну, Трамп зрозуміє, що це неможливо, і відкине цю ідею.

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Що спільного у Трампа й Путіна

За словами журналіста, нинішні висловлювання Трампа збігаються з його позицією під час виборчої кампанії. Він закликав не підтримувати Україну та заблокував пакет допомоги на суму 61 мільярд доларів через безпосередній тиск на Конгрес США. У його діях немає жодної таємниці – він робить усе відкрито.

Існує хибний наратив, що, мовляв, "Трамп говорить одне, а робить зовсім інше". Це не відповідає дійсності: слова політика – це і є його вчинки. Постійна брехня вже не викликає подиву,

– наголосив Ігор Яковенко.

Не варто сподіватися, що Трамп своїми заявами намагається заманити Путіна в пастку. Вони поділяють однакові цінності та ідеї. Те, що говорить Трамп, цілком збігається з тим, чого прагне Путін.

"Путін хоче усунути Зеленського з політичного поля, бо він для нього надто незручний. Трамп хоче того ж. Путін прагне виключити Європу з переговорів, бо вона посилює позиції України. Трамп також хоче цього", – пояснив журналіст.

Тобто Трамп фактично говорить однією мовою з Путіним. Він поводиться як союзник Росії, і його підтримка Москви очевидна. Зустріч в Ер-Ріяді стала проявом зближення між Москвою та Вашингтоном, тому заява Трампа про можливе прийняття Росії в G7 є логічною і послідовною.

Трамп – це велика небезпека і справжній ворог. Якщо порівнювати масштаб цієї проблеми, то вона не поступається загрозі з боку Путіна,

– підсумував Яковенко.

Як Україні протистояти Росії та США

Ігор Яковенко вважає, що Зеленський не може використовувати таку риторику, як він, бо йому важливо зберегти відносини з Трампом. Водночас український лідер демонструє, що не погодиться бути в ролі експрем'єр-міністра Чехословаччини Едварда Бенеша 1938 року, коли "сильні світу цього" вирішували долю його країни.

"Україна показує свою суб'єктність і готовність захищати свої інтереси, навіть перед обличчям такого могутнього ворога, як Трамп", – пояснив Яковенко.

Україна має союзників у Європі, потужну армію та народ, які не дозволять повторити долю Чехословаччини. Ситуація складна, але не безвихідна. Панікувати немає підстав, адже європейці теж розуміють загрозу від Трампа.

Спробувавши здати Україну Путіну і зрозумівши, що це неможливо, Трамп відкине цю божевільну ідею,

– додав журналіст.

Раніше Трамп заявив, що Зеленського підтримує нібито лише 4% українців. Проте дослідження КМІС показує зовсім інші цифри. За їхніми даними, рейтинг українського лідера складає 57%.

24 Канал також вирішив провести опитування. Так, згідно з результатами, президенту України у середньому довіряє 60% населення. Скільки ж людей сумнівається – читайте за посиланням.